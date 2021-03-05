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"Ельцин бы продул": Как олигархи помогли выбрать президента России

05 марта 2021, 03:10  •  116 • Политика
Как олигархи помогли выбрать президента России, рассказал политтехнолог Глеб Павловский. Он раскрыл подробности кампании 1996 года. "Ельцин бы продул", - уверен участник тех событий.
Победу Ельцина на президентских выборах ковали два десятка человек. В первую десятку, по словам Павловского, входили олигархи. Главным среди них был Борис Березовский. Они финансировали предвыборную кампанию.
"Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин бы продул с разгромным счётом", - приводит слова политтехнолога "Лента.ру".
Сам Глеб Павловский был во второй десятке. Её он условно называет "группой Чубайса". Павловский занимался вопросами центральных и региональных печатных средств массовой информации.
В 1996 году единственный раз в истории России для избрания президента потребовались два тура. В первом туре, состоявшемся 16 июня, лидировали Борис Ельцин (самовыдвиженец), Геннадий Зюганов (КПРФ), Александр Лебедь. Генерал Лебедь через считаные часы после завершения голосования стал секретарём Совета безопасности России. Он обратился к своим сторонникам и попросил их поддержать Бориса Ельцина.
Голосование второго тура прошло 3 июля. Ельцин получил 53,8% голосов, за Зюганова проголосовали 40,3% избирателей. Позднее некоторые политические деятели заявляли, что на самом деле народ избрал президентом коммуниста. Якобы на Зюганова было оказано мощное давление, чтобы он не стал оспаривать результаты выборов.

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