"Элиты могут снести и президента": Борец с коррупцией назвал риски масштабной охоты на взяточников

По словам Кабанова, нынешняя российская элита формировалась, начиная с 1991 года, на принципе коррупции. Даже приватизация была распределена по коррупционному признаку, говорит Кабанов, припоминая фразу американских экспертов, работающих в администрации Чубайса: "Коррупция - смазка переходного периода".

"Это первый этап формирования элиты - транснациональной. Её идея была в том, чтобы заработать, а точнее украсть, деньги в России. Дальше построить своё светлое будущее за рубежом. За рубежом активно этому содействовали. Нам давали транши, которые тут же возвращались в экономику этих стран. Как говорится, с Лондона не выдают. Раньше с Дона не выдавали…" - поясняет Кабанов в эфире "Пронько. Экономика".

Затем, по его словам, произошла смена власти, и новому президенту необходимо было сначала набрать некие силы, чтобы начать борьбу с коррупцией. Но при этом главе государства надо было и собрать некоторое окружение. На определённом этапе остались старые правила - ты решаешь государственные проблемы, но и про себя не забываешь, говорит Кабанов.

"И проблемы начали решаться - в оборонке и так далее, но чиновники и себя не забывали. Тот же самый Юревич, он же был назначен президентом. Но он пришёл и сказал: "Ребят, продолжу я деньги зарабатывать, вы меня не волнуете". Почему и на Восточном такая ситуация? Они остановиться не могут. Вспомните историю бывшего руководителя Росреестра - 24 млрд рублей, уголовное дело, но он здесь болтался, а потом сначала маму перевёз в Лондон, а затем и сам уехал. В Росреестре же сейчас не особо всё изменилось", - говорит Кабанов.

Борец с коррупцией считает, что сейчас всё "пилится" по старым схемам, хотя в правительстве говорили, что надо ужесточить антикоррупционное законодательство, в прошлом созыве Госдума с этим согласилась, но в итоге чиновники сказали "нет".

"В итоге мы имеем максимальное наказание восемь лет, четыре года отсидки по факту. Последний отчёт МВД говорит о том, что ущерб от коррупционных преступлений за восемь месяцев составил около 100 млрд рублей. Возвратили 27. Где остальные? За рубежом", - поясняет Кабанов.

Ведущий программы Юрий Пронько в свою очередь замечает, что когда президент Владимир Путин произнёс речь по космодрому Восточный, многие "в народе" посчитали, что он не был достаточно жёстким.

"Не стукнул по столу кулаком и так далее. Люди не понимают. Там сотни миллионов, но стука по столу нет", - замечает Пронько.

В ответ Кабанов отметил, что уголовные дела расследуются, и напомнил, что президент также призывал не устраивать шоу из борьбы с коррупционерами. Кроме того, по мнению эксперта, нынешние борцы со взяточниками формировались в то время, когда не воровать просто не могли - их бы тогда посадили или убили.

"Их начальники воровали, а зачем им быть честными? Чтобы их посадили, убили в те годы? Коррупция является бизнесом в России. Она, как рак, пронизала всю систему. И постепенно вытаскивается ложкой, но оперативное жёсткое вмешательство невозможно, потому что тогда это будет бунт элит. Элиты могут снести и нынешнего президента", - считает Кабанов.

По его словам, если начать масштабную "зачистку", то это приведёт к непредсказуемым последствиям. И президент, по мнению Кабанова, это понимает - не зря Путин объявил коррупцию угрозой национальной безопасности. Поэтому действовать "истерично" нельзя, подчёркивает эксперт.