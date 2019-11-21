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"Элиты Франции всегда были пророссийскими": В Польше нашли объяснение "поклонам Макрона" в сторону Москвы
21 ноября 2019, 19:39 • 85 • В мире
Традиция Пятой республики поддаваться "российскому влиянию" имеет глубокие исторические корни. Ведь "элиты Франции всегда были пророссийскими", утверждает депутат парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Поэтому и Макрон постоянно делает "поклоны" в сторону Москвы, уверяет он.
Об этом польский евродепутат сказал в интервью изданию Polska Times. Когда Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах, всем казалось, что он настроен очень "антироссийски" - даже называл Россию "главной угрозой для Европы". Однако, заявил Сариуш-Вольский, это было "обманчивое впечатление": на самом деле Макрон "пророссийский" от первой до последней буквы.
Во внутренней политике на Макрона постоянно обрушиваются разнообразные неприятности. Их-то французский президент и пытается "компенсировать" хорошими отношениями с Россией, делая "поклоны" в сторону Москвы.
Однако такие действия лидера Пятой республики "идут вразрез" с интересами Польши, да и всей Европы", уверяет польский евродепутат.
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