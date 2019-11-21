Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Смешу Россию!»: Ширвиндт и Чилингаров устроили в Кремле театр
«Процесс будет сложным»: каковы перспективы создания на Ближнем Востоке свободно...
Российский сенатор видит Приднестровье в составе единого молдавского государства
"Я хотел бы…": Зеленский неуверенно ответил Коломойскому на призыв &qu...
Главная / В мире

"Элиты Франции всегда были пророссийскими": В Польше нашли объяснение "поклонам Макрона" в сторону Москвы

21 ноября 2019, 19:39  •  85 • В мире
Традиция Пятой республики поддаваться "российскому влиянию" имеет глубокие исторические корни. Ведь "элиты Франции всегда были пророссийскими", утверждает депутат парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Поэтому и Макрон постоянно делает "поклоны" в сторону Москвы, уверяет он.
Об этом польский евродепутат сказал в интервью изданию Polska Times. Когда Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах, всем казалось, что он настроен очень "антироссийски" - даже называл Россию "главной угрозой для Европы". Однако, заявил Сариуш-Вольский, это было "обманчивое впечатление": на самом деле Макрон "пророссийский" от первой до последней буквы.
"Я думаю, Макрон очень восприимчив к российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно у левой части элиты, у правой тоже", - отметил евродепутат.
Во внутренней политике на Макрона постоянно обрушиваются разнообразные неприятности. Их-то французский президент и пытается "компенсировать" хорошими отношениями с Россией, делая "поклоны" в сторону Москвы.
Однако такие действия лидера Пятой республики "идут вразрез" с интересами Польши, да и всей Европы", уверяет польский евродепутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 09:39
«Сделать неприятно Трампу»: в США предлагают запретить выход из Договора по открытому небу
21 ноября 2019, 19:39
"Элиты Франции всегда были пророссийскими": В Польше нашли объяснение "поклонам Макрона" в сторону Москвы
21 ноября 2019, 19:39
"Если не уничтожить, то задержать на год": Американский сенатор заговорил о новых санкциях против "Северного потока - 2"
21 ноября 2019, 16:24
"Еврокрысы перегрызли еврокабель": В Эстонии доказали, что для атаки на Е-государство кибероружие не обязательно
21 ноября 2019, 06:39
"Калинка-малинка" и пироги: В немецкой школе олимпиада по русскому языку прошла с русским размахом
21 ноября 2019, 03:24
Нетаньяху цепляется за Израиль в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2019, 00:09
"А разгром у Рейхстага?": В Австралии заявили о победе Германии над Москвой...
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
21 ноября 2019, 11:24
Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
21 ноября 2019, 03:24
"Больше не повторится": Курдские боевики извинились за соотечественников пе...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
17 ноября 2019, 21:24
"Критикуй кого хочешь, но...": Что и почему никогда не "топтал" Никита Исаев
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
16 ноября 2019, 06:24
Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.