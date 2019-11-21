"Элиты Франции всегда были пророссийскими": В Польше нашли объяснение "поклонам Макрона" в сторону Москвы

Об этом польский евродепутат сказал в интервью изданию Polska Times. Когда Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах, всем казалось, что он настроен очень "антироссийски" - даже называл Россию "главной угрозой для Европы". Однако, заявил Сариуш-Вольский, это было "обманчивое впечатление": на самом деле Макрон "пророссийский" от первой до последней буквы.

"Я думаю, Макрон очень восприимчив к российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно у левой части элиты, у правой тоже", - отметил евродепутат.

Во внутренней политике на Макрона постоянно обрушиваются разнообразные неприятности. Их-то французский президент и пытается "компенсировать" хорошими отношениями с Россией, делая "поклоны" в сторону Москвы.

Однако такие действия лидера Пятой республики "идут вразрез" с интересами Польши, да и всей Европы", уверяет польский евродепутат.