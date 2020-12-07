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"Элитка" хотела подольше покататься на лыжах в ЕС: Делягин о введении длинных новогодних праздников

07 декабря 2020, 21:40  •  98 • Политика
Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних праздников. Их придумала "тусовочка из "Единой России", чтобы подольше отдыхать на горнолыжных курортах, отмечает Михаил Делягин.
Длинные новогодние выходные в нашей стране появились по инициативе "тусовочки из "Единой России", чтобы можно было подольше отдохнуть на заграничных горнолыжных курортах. Такое мнение высказал политолог и экономист, а также директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Таким образом эксперт прокомментировал призыв бывшего главного санитарного врача России, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Тот заявил, что длинные новогодние выходные негативно влияют на здоровье жителей России, и призвал сократить количество праздничных дней.
Делягин отмечает, что разговоры об отмене длинных новогодних праздников начались с самого их введения ещё в начале "нулевых". Однако этому сопротивлялась "тусовочка из "Единой России", которой хотелось подольше покататься на лыжах за границей. Теперь же, с введением карантина по всему миру, эта "тусовочка" готова наконец позволить людям немного заработать себе на жизнь, полагает эксперт.
Экономист указывает, что из-за новогодних праздников предприятия теряют треть месяца. А люди, сидя дома, гробят своё здоровье алкогольными напитками. И всё это накладывается на страх и отчаяние из-за того, что денег нет.
И на этом фоне лучше обходиться без праздников. Потому что люди пьют от страха и отчаяния и калечат себя очень сильно даже без коронавируса. Так что Онищенко всё правильно говорит, - подытожил Михаил Делягин в интервью ИА REGNUM.

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