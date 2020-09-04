"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду подтвердили учёные Швейцарии

По итогам исследования национальных элит, которое провели учёные из швейцарского Университета Санкт-Галлена, Россия оказалась лишь на 23-м месте. Если учесть, что аналитики пользовались принципом: чем ниже индекс качества элит, тем заметнее они тормозят развитие своих стран, то выводы неутешительны.

Ведь в составленном учёными рейтинге наша страна оказалась даже ниже Казахстана, занявшего 19-ю позицию в списке. Лидерами же рейтинга по качеству элит оказались Сингапур, Швейцария и Германия.

Оценка проводилась по семи десяткам индикаторов, учитывающих и способность элит настаивать на своих предпочтениях через государственные механизмы, и процесс создания и перераспределения благосостояния.

Фактически учёные подтвердили неудобную правду, ранее не раз высказанную экономическим обозревателем Царьграда Юрием Пронько. В частности, эксперт отмечал, что российская "элита" превратила нашу страну в "вахтовый посёлок".

"Продолжат дербанить Россию. Обычным гражданам - рост налогов, поборов и иных сборов, избранным - особые условия вывода денег из России, - возмущался Пронько. - Очень быстро "шею свернули" Минфину, когда повышали возраст выхода на пенсию... они были "крепостью".

Эксперт же отмечал, что именно "патриотическая" так называемая "элита" - с двойным гражданством и ВНЖ - "ключевая проблема России".

"Люди, которые превратили свою страну в "вахтовый посёлок", где они "в поте лица" освобождают недра от ресурсов, выводят деньги за бугор (чистый отток капитала из России в январе - июле 2020 года составил $34,9 млрд (ЦБ), рост в 1,5 раза (год к году), а после рассуждают с голубых экранов о стабильности и патриотизме, являются тупиковой ветвью развития", - высказывался экономический обозреватель Царьграда.

Он также выразил уверенность в том, что "интеллектуальная импотенция во внутренней и внешней политике" - это "следствие откровенного предательства национальных интересов России со стороны так называемой "элиты".

"У них одна идея - ободрать и свалить. Чистка этой субстанции позволит, но не факт, изменить ситуацию в пользу поступательного развития, - поделился своим мнением Пронько. - Позволит повысить привлекательность страны как для граждан России, которые будут уверены в завтрашнем дне, так и за её пределами".