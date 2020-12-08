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"Элита очищается от токсичных элементов": Посмеявшегося над причастием чиновника отстранили
08 декабря 2020, 11:25 • 81 • Политика
Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за спорные высказывания в соцсетях. Чиновник позволил себе высмеять Таинство Причастия. "Радостно видеть, что элита Дагестана очищается от токсичных элементов. Длительное время, увы, странные люди доминировали там в инфополе", - прокомментировал отстранение руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Роман Силантьев.
В Дагестане временно отстранили от должности 62-летнего пресс-секретаря парламента региона Уллубия Эрболатова. Причиной стали его неподобающие должности комментарии в соцсетях. В отношении чиновника проводится служебная проверка. Отстранение увлекающегося соцсетями госслужащего прокомментировал для Царьграда известный русский исламовед и правозащитник, руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Роман Силантьев.
На сайте парламента Дагестана сообщается, что действия пресс-секретаря нарушили закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", позволив себе в соцсетях делать публичные высказывания и давать личные оценки деятельности органов государственной власти и их руководителей. Отмечается, что по итогам проверки в отношении чиновника может быть принято решение о его отстранении от занимаемой должности.
Также чиновник позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес Русской Православной Церкви. В частности, он посмеялся над Таинством Причастия, а затем и вовсе обвинил в обмане.
Отметим, что именно Силантьев привлёк внимание соответствующих органов к неподобающим сообщениям чиновника в соцсети. Он обратился к председателю парламента Хизри Шихсаидову с просьбой проверить служебное соответствие пресс-секретаря.
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