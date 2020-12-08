"Элита очищается от токсичных элементов": Посмеявшегося над причастием чиновника отстранили

В Дагестане временно отстранили от должности 62-летнего пресс-секретаря парламента региона Уллубия Эрболатова. Причиной стали его неподобающие должности комментарии в соцсетях. В отношении чиновника проводится служебная проверка. Отстранение увлекающегося соцсетями госслужащего прокомментировал для Царьграда известный русский исламовед и правозащитник, руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Роман Силантьев.

На сайте парламента Дагестана сообщается, что действия пресс-секретаря нарушили закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", позволив себе в соцсетях делать публичные высказывания и давать личные оценки деятельности органов государственной власти и их руководителей. Отмечается, что по итогам проверки в отношении чиновника может быть принято решение о его отстранении от занимаемой должности.

"Для чего козе баян, а Дагестану ледовый дворец", "Ну нельзя после 70 лет выдвигаться на столь ответственные посты", - гласят некоторые из вызвавших вопросы цитат Эрболатова в соцсетях.

Также чиновник позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес Русской Православной Церкви. В частности, он посмеялся над Таинством Причастия, а затем и вовсе обвинил в обмане.

Радостно видеть, что элита Дагестана очищается от токсичных элементов. Длительное время, увы, странные люди доминировали там в инфополе, - прокомментировал отстранение пресс-секретаря Роман Силантьев в интервью Царьграду.

Отметим, что именно Силантьев привлёк внимание соответствующих органов к неподобающим сообщениям чиновника в соцсети. Он обратился к председателю парламента Хизри Шихсаидову с просьбой проверить служебное соответствие пресс-секретаря.