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"Елисейский трясёт от злости": Французских военных не напугали санкции властей

30 апреля 2021, 17:45  •  169 • Политика
На днях французские военные и генералы призвали главу Франции Эммануэля Макрона "перейти к решительным действиям" по поводу мигрантов, которые создают экстремистские группировки. Им грозит дисциплинарная ответственность за этот шаг, но, несмотря на санкции со стороны властей, военные продолжают подписывать письмо.
Военные Франции продолжают подписывать письмо, адресованное Макрону, в котором призывают его вмешаться в расовый вопрос и предсказывают стране гражданскую войну.
29 апреля стало известно, что подписавших накажут: они предстанут перед военным советом, и служащих могут отстранить от службы за намёк на вмешательство армии в политику страны. Но военных эта мера не останавливает.
Журналистка Анастасия Попова пишет, что "сотни и сотни продолжают подписываться под воззванием", и теперь письмо могут подписать и гражданские.
"Елисейский трясёт от злости, а опросы показывают, что 49% французов ждут от военных, что они возьмут власть в свои руки без всяких приказов, во имя спасения Франции. И это не политическое бла-бла, это реальные люди, которым не всё равно", - подытожила журналистка.

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