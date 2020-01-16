"Элементарно": Бабченко объяснил, зачем Зеленский летал в Оман

В Омане президента Украины пользователи Сети "обнаружили" почти случайно, увидев фотографии в одном из украинских изданий. Одни эксперты сразу заявили, что "слив" устроили российские спецслужбы. Другие предположили, что фотографии попали к журналистам непосредственно от команды президента.

Это породило предположения о том, что такая "информационная буря" нужна была только для того, чтобы "скрыть истинные причины" приезда Зеленского в Оман. Ещё более запутанным всё дело стало из-за того, что СМИ Омана о визите президента Украины вообще ничего не сообщали.

"Живой труп" Бабченко решил "внести ясность" в этот запутанный вопрос и предложил своё объяснение ситуации. По его словам, "все очевидно": перед пользователями Сети – настоящий сионистский заговор.

"Зеленский еврей. Израиль и арабский мир находятся в состоянии перманентной войны. После визита Зеленского умирает шейх Омана. Элементарно же", - заключает Бабченко.

Скриншот: Twitter/@StarshinaZapasa

"То есть Зеля – это законспирированный под украинского президента агент МОССАДа?" - со смехом прокомментировала Серостанова Анжелика.

"Вот теперь всё встало на свои места", - заявил Николай Чичановский.

"Да нет! Поговаривают, что это шейх перед смертью хотел увидеть настоящего лидера вселенского масштаба", - с сарказмом прокомментировал @Lion7Oua.

"За что Зеля ни возьмется, все рушится – от пожара в Париже после его визита до смерти оманского шейха", - добавил @SergSopo.