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"Элементарно": Бабченко объяснил, зачем Зеленский летал в Оман
16 января 2020, 04:54 • 60 • В мире
Президент Украины, отправившийся с семьей на новогодние каникулы сначала в Гуту, затем на прикарпатский горнолыжный курорт в Буковель, неожиданно переместился в Оман, где его "поймали" объективы камер. Последняя поездка вызвала бурю комментариев и породила массу гипотез о причинах незапланированного визита в страну, расположенную на Аравийском полуострове. "Элементарно", - заявил Аркадий Бабченко, дав всему собственное объяснение.
В Омане президента Украины пользователи Сети "обнаружили" почти случайно, увидев фотографии в одном из украинских изданий. Одни эксперты сразу заявили, что "слив" устроили российские спецслужбы. Другие предположили, что фотографии попали к журналистам непосредственно от команды президента.
Это породило предположения о том, что такая "информационная буря" нужна была только для того, чтобы "скрыть истинные причины" приезда Зеленского в Оман. Ещё более запутанным всё дело стало из-за того, что СМИ Омана о визите президента Украины вообще ничего не сообщали.
"Живой труп" Бабченко решил "внести ясность" в этот запутанный вопрос и предложил своё объяснение ситуации. По его словам, "все очевидно": перед пользователями Сети – настоящий сионистский заговор.
"Зеленский еврей. Израиль и арабский мир находятся в состоянии перманентной войны. После визита Зеленского умирает шейх Омана. Элементарно же", - заключает Бабченко.
Скриншот: Twitter/@StarshinaZapasa
"То есть Зеля – это законспирированный под украинского президента агент МОССАДа?" - со смехом прокомментировала Серостанова Анжелика.
"Вот теперь всё встало на свои места", - заявил Николай Чичановский.
"Да нет! Поговаривают, что это шейх перед смертью хотел увидеть настоящего лидера вселенского масштаба", - с сарказмом прокомментировал @Lion7Oua.
"За что Зеля ни возьмется, все рушится – от пожара в Париже после его визита до смерти оманского шейха", - добавил @SergSopo.
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