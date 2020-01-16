Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Из штамповщика - в настоящий политический орган": Малофеев о том, что...
Пакт Молотова — Риббентропа: в Европарламенте спорят с Путиным
Депутат: В Госдуму возможны досрочные выборы. Теперь надо ждать смены парламента
Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе
Главная / В мире

"Элементарно": Бабченко объяснил, зачем Зеленский летал в Оман

16 января 2020, 04:54  •  60 • В мире
Президент Украины, отправившийся с семьей на новогодние каникулы сначала в Гуту, затем на прикарпатский горнолыжный курорт в Буковель, неожиданно переместился в Оман, где его "поймали" объективы камер. Последняя поездка вызвала бурю комментариев и породила массу гипотез о причинах незапланированного визита в страну, расположенную на Аравийском полуострове. "Элементарно", - заявил Аркадий Бабченко, дав всему собственное объяснение.
В Омане президента Украины пользователи Сети "обнаружили" почти случайно, увидев фотографии в одном из украинских изданий. Одни эксперты сразу заявили, что "слив" устроили российские спецслужбы. Другие предположили, что фотографии попали к журналистам непосредственно от команды президента.
Это породило предположения о том, что такая "информационная буря" нужна была только для того, чтобы "скрыть истинные причины" приезда Зеленского в Оман. Ещё более запутанным всё дело стало из-за того, что СМИ Омана о визите президента Украины вообще ничего не сообщали.
"Живой труп" Бабченко решил "внести ясность" в этот запутанный вопрос и предложил своё объяснение ситуации. По его словам, "все очевидно": перед пользователями Сети – настоящий сионистский заговор.
"Зеленский еврей. Израиль и арабский мир находятся в состоянии перманентной войны. После визита Зеленского умирает шейх Омана. Элементарно же", - заключает Бабченко.
Скриншот: Twitter/@StarshinaZapasa
"То есть Зеля – это законспирированный под украинского президента агент МОССАДа?" - со смехом прокомментировала Серостанова Анжелика.
"Вот теперь всё встало на свои места", - заявил Николай Чичановский.
"Да нет! Поговаривают, что это шейх перед смертью хотел увидеть настоящего лидера вселенского масштаба", - с сарказмом прокомментировал @Lion7Oua.
"За что Зеля ни возьмется, все рушится – от пожара в Париже после его визита до смерти оманского шейха", - добавил @SergSopo.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 01:24
«Успокаивают общественность»: почему в Пентагоне не признают влияния гиперзвукового оружия РФ на расклад сил в мире
15 января 2020, 12:39
"Нашли, как притянуть Россию": Посол Украины в США назвал "ответственных" за сбитый Boeing
15 января 2020, 09:24
Вернуть тела и выплатить компенсацию: Украина потребовала от Ирана ещё раз извиниться за "Боинг"
16 января 2020, 04:54
Обещают сделать рывок: В США решили ускорить работы по гиперзвуковому оружию
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
15 января 2020, 12:39
Один обстрел за Сулеймани, а за кого второй? Американская база в Ираке попала под огонь из РСЗО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 16:54
Если швейцарцы струсят, "Северный поток - 2" станет абсолютно русским. Сдадут проект в срок – эксперты
12 января 2020, 13:09
"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пущенными в украинский "Боинг"
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
09 января 2020, 13:39
"Не лезь, я буду карать": Эрдоган получил прямое требование от США, заявил Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.