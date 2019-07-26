Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
Германия Гитлера – твёрдый курс на войну
"Платить нам должны русские": В Чехии историк разоблачил алчную "...
"Ни рубля, ни доллара, ни литра водки": Сальвини отвергает обвинения в...
Главная / Политика

"Элемент пропаганды, а не достижение": Эксперт оценил заявления Украины о модернизации ракеты «Ольха»

26 июля 2019, 05:09  •  61 • Политика
Главный редактор информационно-аналитического агентства "Кассад" Борис Рожин оценил заявления Украины о модернизации ракеты "Ольха". По словам эксперта, похвалы Киева в адрес этого оружия преувеличены и являются скорее элементом пропаганды, нежели реальным достижением.
Ранее украинские военные заявляли, что за последние полтора года ракета "Ольха" была значительно улучшена. Якобы разработчики вооружений увеличили дальность поражения, но при этом конкретных цифр не приводится.
Однако в комментарии для РИА Фан Рожин отметил – на самом деле ракета "Ольха" мало изменилась. Она осталась все той же советской системой с небольшими изменениями. Эксперт рассказал, что украинцы пытаются модернизировать то, что получили в наследство от СССР, поскольку для разработки нового вооружения мощностей в стране нет.
"Ольха" не исключение: ее много лет пытаются модернизировать, взяв за образец советскую РСЗО "Смерч", - рассказал Рожин. По его словам, даже после всех улучшений эта ракета уступает русским РСЗО, созданных по другим принципам.
При этом Незалежная не может похвастаться большим количеством даже таких комплексов, пишет ПолитЭксперт. Он считает, что слова Киева о модернизации "Ольхи" в большей степени элемент пропаганды, нежели реальное достижение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 14:09
Матвиенко считает, что основные положения Конституции не нуждаются в изменении
26 июля 2019, 03:09
Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за проблем с визой у Кузнецовой
25 июля 2019, 22:39
Моряки возвращаются, но инцидент не исчерпан - Клинцевич
26 июля 2019, 05:09
Не сила, а слабость: Эксперт объяснил, чем грозит намерение США ввести новые санкции против России
25 июля 2019, 16:09
Путин поручил создать рабочую группу по контролю рубки леса
25 июля 2019, 19:24
В заложниках судно, а не люди: Посольство России подтвердило возвращение моряков домой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
22 июля 2019, 22:54
«Преступление против человека и его здоровья»: более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.