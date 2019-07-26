"Элемент пропаганды, а не достижение": Эксперт оценил заявления Украины о модернизации ракеты «Ольха»

Ранее украинские военные заявляли, что за последние полтора года ракета "Ольха" была значительно улучшена. Якобы разработчики вооружений увеличили дальность поражения, но при этом конкретных цифр не приводится.

Однако в комментарии для РИА Фан Рожин отметил – на самом деле ракета "Ольха" мало изменилась. Она осталась все той же советской системой с небольшими изменениями. Эксперт рассказал, что украинцы пытаются модернизировать то, что получили в наследство от СССР, поскольку для разработки нового вооружения мощностей в стране нет.

"Ольха" не исключение: ее много лет пытаются модернизировать, взяв за образец советскую РСЗО "Смерч", - рассказал Рожин. По его словам, даже после всех улучшений эта ракета уступает русским РСЗО, созданных по другим принципам.

При этом Незалежная не может похвастаться большим количеством даже таких комплексов, пишет ПолитЭксперт. Он считает, что слова Киева о модернизации "Ольхи" в большей степени элемент пропаганды, нежели реальное достижение.