"Экзотическое вооружение": В США рассказали, какое русское оружие хотят ограничить по СНВ-3

В США рассказали, при каких условиях могли бы продлить договор СНВ-3, ограничивающий разработку стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне хотят, чтобы туда вошли и новые виды оружия, которые раньше не подпадали под действие договора.

"Некоторые из них - это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", - цитирует РИА Новости представителя Госдепартамента США.

При этом в США уверены, что договор должен распространяться не только на Россию, но и на Китай. Американцы заявили, что только так удастся избежать "гонки вооружений" в будущем.

До этого шли переговоры о СНВ-3. В Москве заявляли, что значение договора СНВ-3 всё же более высокое, ибо только он удерживает Белый дом от наращивания ядерного потенциала. Отказ от документа негативно отразится на существующей системе международной безопасности и спровоцирует гонку вооружений. Как заявлял член Совета Федерации Игорь Морозов, американцам невыгодно сейчас продлевать соглашение, и именно саботажем диалога будут заниматься их дипломаты. Реальность заключается в том, что руководство Штатов хочет получить новые ракеты, основанные на иных физических принципах. Кроме того, ведутся работы по развитию космической программы для превентивного удара по местам расположения российских ракет.

"США не заинтересованы в продлении СНВ-3 - договор мешает им выстраивать новую тактику войны", - заявил сенатор.