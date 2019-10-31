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"Экстремалы" Донбасса: Вышинский снял фильм о "железной женщине", не бросившей своих во время войны
31 октября 2019, 13:54 • 59 • Политика
Кирилл Вышинский снял сериал о людях Донбасса, где он в том числе говорит об "экстремалах" региона. Первой героиней стала "железная женщина", которая не бросила своих во время войны.
Журналист Кирилл Вышинский снял документальный сериал "Люди Донбасса". В своей работе исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала "РИА "Новости - Украина" рассказывает о тех, кто в течение пяти лет вынужден жить в состоянии войны с Киевом. Помимо простых людей, живущих в Донбассе, Вышинский говорит с теми, кто горячо интересуется проблематикой, например с политологами, журналистами или волонтерами.
Вышинский отмечает, что о гражданской войне в Донбассе мы ежедневно слышим в сводках новостей. Ему захотелось обсудить с жителями региона, какими они видят события на протяжении всех лет, - "что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее".
В фильме восемь серий. Вышинский разделил своих собеседников на три условные группы. Это "экстремалы", а также аналитики и профессионалы социальной сферы, сообщает РИА "Новости". Героиня первого выпуска - ректор Донецкого национального университета Светлана Беспалова, говорит Вышинский. С ней он беседовал о том, как это - учить во время войны, о тех, кто не покинул университетские аудитории под обстрелами, и что может женщина, если у нее есть сила воли.
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