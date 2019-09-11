"Экстраординарная угроза": Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы"

Отметим, что сам указ о санкциях за вмешательство был подписан в начале осени прошлого года с возможностью ежегодного продления.

"Хотя не было никаких данных в пользу того, чтобы иностранная держава смогла повлиять на результаты подсчета голосования на каких-либо выборах в США, - говорится в сообщении. - Но другие страны исторически пытались использовать открытую политическую систему Америки".

Отмечается, что некоторые лица могут подрывать "общественное доверие" к системе выборов. Также злоумышленники могут распространять недостоверную информацию, что способствует "экстраординарной угрозе нацбезопасности США". Последняя формулировка, кстати, и позволяет американским властям накладывать различные санкции.

Напомним, ранее американские спецслужбы голословно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы.