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"Экстраординарная угроза": Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы"

11 сентября 2019, 11:24  •  83 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", об этом сообщает Белый дом. Речь идет о том, что некоторые страны могут распространять недостоверную информацию, что способствует "экстраординарной угрозе нацбезопасности США". Последняя формулировка, кстати, и позволяет американским властям накладывать различные санкции.
Отметим, что сам указ о санкциях за вмешательство был подписан в начале осени прошлого года с возможностью ежегодного продления.
"Хотя не было никаких данных в пользу того, чтобы иностранная держава смогла повлиять на результаты подсчета голосования на каких-либо выборах в США, - говорится в сообщении. - Но другие страны исторически пытались использовать открытую политическую систему Америки".
Отмечается, что некоторые лица могут подрывать "общественное доверие" к системе выборов. Также злоумышленники могут распространять недостоверную информацию, что способствует "экстраординарной угрозе нацбезопасности США". Последняя формулировка, кстати, и позволяет американским властям накладывать различные санкции.
Напомним, ранее американские спецслужбы голословно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы.

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