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"Экспортёры хаоса": Сенатор Пушков напомнил, как США подорвали стабильность Ближнего Востока
06 января 2020, 20:39 • 97 • В мире
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. По словам политика, в этом виноваты США: теперь мир "пожинает плоды" их агрессии в Ираке, Ливии и Сирии. После вмешательства Штатов этот регион потерял стабильность, считает сенатор. Пушков назвал американцев "экспортёрами хаоса".
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кого считает виноватыми в обострении конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. По мнению сенатора, стабильность в регионе была утрачена после вмешательства США.
"Средний и Ближний Восток, а за ними весь мир, пожинают плоды трёх агрессий США: 2003 г. - в Ираке, 2011 г. - в Ливии и скрытой агрессии против Сирии. Результат - тотальный подрыв стабильности. США не способны или не хотят её поддерживать. Они превратились в экспортёров хаоса", - написал Алексей Пушков у себя в Twitter.
Президент США Дональд Трамп без раздумий и колебаний принял решение совершить удар по машине иранского генерала Касема Сулеймани. По информации инсайдеров газеты The New York Times, Трамп, проводивший совещание в поместье Мар-а-Лаго, сделал паузу в несколько минут, во время которых и отдал приказ на уничтожение. При этом уточняется, что финальное решение президента США в конечном счёте зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать Сулеймани в аэропорту Багдада. Убийство Сулеймани вызвало волну протестов.
До этого США нанесли пять авиаударов на границе Сирии и Ирака. Целью стали объекты группировки "Катаиб Хезболла". По мнению Пентагона, структура несёт ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим, по данным СМИ, погибло не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.
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