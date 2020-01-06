"Экспортёры хаоса": Сенатор Пушков напомнил, как США подорвали стабильность Ближнего Востока

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кого считает виноватыми в обострении конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. По мнению сенатора, стабильность в регионе была утрачена после вмешательства США.

"Средний и Ближний Восток, а за ними весь мир, пожинают плоды трёх агрессий США: 2003 г. - в Ираке, 2011 г. - в Ливии и скрытой агрессии против Сирии. Результат - тотальный подрыв стабильности. США не способны или не хотят её поддерживать. Они превратились в экспортёров хаоса", - написал Алексей Пушков у себя в Twitter.

Президент США Дональд Трамп без раздумий и колебаний принял решение совершить удар по машине иранского генерала Касема Сулеймани. По информации инсайдеров газеты The New York Times, Трамп, проводивший совещание в поместье Мар-а-Лаго, сделал паузу в несколько минут, во время которых и отдал приказ на уничтожение. При этом уточняется, что финальное решение президента США в конечном счёте зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать Сулеймани в аэропорту Багдада. Убийство Сулеймани вызвало волну протестов.

До этого США нанесли пять авиаударов на границе Сирии и Ирака. Целью стали объекты группировки "Катаиб Хезболла". По мнению Пентагона, структура несёт ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим, по данным СМИ, погибло не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.