"Эксперты" Forbes могли принять за российский C-400 полевой туалет

Авторы статьи, опубликованной сегодня на страницах Forbes, утверждают, что у России может появиться система ПВО С-400 в Ливии.

Они привели в качестве доказательства фотографии, на которых якобы "видны большой радар и ракетные установки", расположенные возле Рас-Лануфа на востоке страны. "Это может быть знаменитый С-300 или ещё более мощный ракетный комплекс С-400", - утверждает автор.

Телеграм-канал "Расстрельный" высмеял такие предположения и посоветовал западным СМИ "скинуться стрингерам на новую аппаратуру". Потому что со столь низким качеством фотосъёмки "и полевой туалет сойдёт за межконтинентальную боеголовку".



Фото: скриншот https://t.me/rasstrelny Фото: скриншот https://t.me/rasstrelny

Действительно, на опубликованных в статье фотографиях можно разглядеть только размытый четырёхугольный объект, который даже при большом увеличении невозможно идентифицировать.