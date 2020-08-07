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"Эксперты" Forbes могли принять за российский C-400 полевой туалет
07 августа 2020, 20:35 • 25 • В мире
"Эксперты" Forbes опубликовали фото, "доказывающие" наличие на территории Ливии российских ЗРК. Правда, не смогли даже точно сказать, каких именно. Со снимками такого качества они и полевой туалет могли перепутать с ядерной боеголовкой, смеются в России.
Авторы статьи, опубликованной сегодня на страницах Forbes, утверждают, что у России может появиться система ПВО С-400 в Ливии.
Они привели в качестве доказательства фотографии, на которых якобы "видны большой радар и ракетные установки", расположенные возле Рас-Лануфа на востоке страны. "Это может быть знаменитый С-300 или ещё более мощный ракетный комплекс С-400", - утверждает автор.
Телеграм-канал "Расстрельный" высмеял такие предположения и посоветовал западным СМИ "скинуться стрингерам на новую аппаратуру". Потому что со столь низким качеством фотосъёмки "и полевой туалет сойдёт за межконтинентальную боеголовку".
Фото: скриншот https://t.me/rasstrelny
Действительно, на опубликованных в статье фотографиях можно разглядеть только размытый четырёхугольный объект, который даже при большом увеличении невозможно идентифицировать.
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