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"Эксперимент" Пентагона: Зачем США следили за сигналами телефонов возле ракетного полигона РФ

19 июля 2020, 11:00  •  172 • Политика
Учёные из американского университета штата Миссисипи на протяжении некоторого времени отслеживали сигналы мобильных телефонов людей на ракетном полигоне Министерства обороны РФ "Нёнокс". "Эксперимент" проводился по заказу Пентагона.
Слежка началась на следующий день после взрыва на полигоне, который произошёл 8 августа 2019 года. Как сообщает The Wall Street Journal, преподаватели университета и студенты отслеживали сигналы GPS мобильных телефонов российских военных. Судя по ним, сперва владельцы гаджетов направились в Москву, затем - в Петербург, а после посетили военные объекты в Северодвинске и Архангельске.
Исследование должно было доказать возможность использования открытых данных о мобильной связи в военных и разведывательных целях. Примечательно, что финансированием этого эксперимента занималось министерство обороны США.
Напомним, что президент России Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться мобильными телефонами во время несения службы. Это вызвало возмущение среди представителей либеральной общественности. Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, которого отправили служить на Новую Землю, подал иск в суд, пытаясь отстоять своё право на пользование смартфоном.

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