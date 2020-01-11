"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть

В Белоруссии утверждён экологический налог на транзит нефти через территорию республики. Согласно указу, утверждённому президентом Александром Лукашенко, для осуществляющих прокачку сырья компаний введён 50-процентный налог на прибыль. Последствия этого шага оценил экономист Дмитрий Болкунец.

По его мнению, российский бизнес не смирится с налогом Лукашенко и начнёт осуществлять поставку нефти в Европу другим путём. Экономист считает, что найти альтернативные маршруты вполне реально, и это лишь вопрос времени.

Для этого потребуется задействовать или железнодорожный, или морской транспорт указывает эксперт. При этом он склоняется к тому, что второй вариант наиболее вероятен. В качестве примера он привёл порт Усть-Луга, в котором можно загружать танкеры нефтью.