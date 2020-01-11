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"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть

11 января 2020, 20:54  •  312 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввёл экологический налог на транзит нефти из России в размере 50%. Экономист Дмитрий Болкунец считает, что это приведёт к прекращению транзита и чудовищному кризису для белорусской экономики.
В Белоруссии утверждён экологический налог на транзит нефти через территорию республики. Согласно указу, утверждённому президентом Александром Лукашенко, для осуществляющих прокачку сырья компаний введён 50-процентный налог на прибыль. Последствия этого шага оценил экономист Дмитрий Болкунец.
По его мнению, российский бизнес не смирится с налогом Лукашенко и начнёт осуществлять поставку нефти в Европу другим путём. Экономист считает, что найти альтернативные маршруты вполне реально, и это лишь вопрос времени.
Для этого потребуется задействовать или железнодорожный, или морской транспорт указывает эксперт. При этом он склоняется к тому, что второй вариант наиболее вероятен. В качестве примера он привёл порт Усть-Луга, в котором можно загружать танкеры нефтью.
"В таком случае белорусский бюджет понесет катастрофические потери. Без российской нефти и других возможностей на российском рынке белорусская экономика столкнётся с чудовищным кризисом", - сказал Дмитрий Болкунец в интервью газете "Взгляд".

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