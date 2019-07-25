"Экономика Украины рухнет": В Крыму предупредили Зеленского, чем закончатся "игры" против России

В Крыму очень жестко отреагировали на сообщение о том, что украинское правительство намерено внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение по расширению "черного списка" российских предприятий.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара предупредил украинские власти, в том числе и президента Незалежной Владимира Зеленского, что если они и дальше продолжат "играться в санкции" против нашей страны, то результат будет весьма плачевным в первую очередь для самой Украины. Ощутимый удар придется по ее экономике.

"Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и новому составу Верховной рады прекратить играться в санкции, - предупредил Ганжара. - Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным".

Парламентарий пояснил, что для нашей страны эти меры не повлияют, как и на сам Крым. А вот "зеркальный" ответ Киеву будет "очень болезненный". При этом депутат напомнил, что экономика Незалежной итак сейчас в "жесточайшем кризисе".

Ганжара также предупредил, что наша страна может применить более жесткие меры, чем сейчас и "экономика Украины рухнет".

"Если Россия примет резкие и серьезные меры ограничительного характера в отношении Украины, то ее экономика рухнет. Но Россия ведет достаточно сдержанную политику, воспринимая Украину не просто как политический режим, а прежде всего как братский украинский народ", - сказал РИА Новости депутат.