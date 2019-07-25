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"Экономика Украины рухнет": В Крыму предупредили Зеленского, чем закончатся "игры" против России

25 июля 2019, 12:54  •  75 • Политика
Если украинские власти и дальше будут "играться в санкции" против России, то это может больно ударить по экономике Незалежной. Депутат крымского парламента Владислав Ганжара предупредил Владимира Зеленского, что в результате подобных "игр", наша страна может применить более жесткие меры, чем сейчас и "экономика Украины рухнет".
В Крыму очень жестко отреагировали на сообщение о том, что украинское правительство намерено внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение по расширению "черного списка" российских предприятий.
Депутат крымского парламента Владислав Ганжара предупредил украинские власти, в том числе и президента Незалежной Владимира Зеленского, что если они и дальше продолжат "играться в санкции" против нашей страны, то результат будет весьма плачевным в первую очередь для самой Украины. Ощутимый удар придется по ее экономике.
"Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и новому составу Верховной рады прекратить играться в санкции, - предупредил Ганжара. - Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным".
Парламентарий пояснил, что для нашей страны эти меры не повлияют, как и на сам Крым. А вот "зеркальный" ответ Киеву будет "очень болезненный". При этом депутат напомнил, что экономика Незалежной итак сейчас в "жесточайшем кризисе".
Ганжара также предупредил, что наша страна может применить более жесткие меры, чем сейчас и "экономика Украины рухнет".
"Если Россия примет резкие и серьезные меры ограничительного характера в отношении Украины, то ее экономика рухнет. Но Россия ведет достаточно сдержанную политику, воспринимая Украину не просто как политический режим, а прежде всего как братский украинский народ", - сказал РИА Новости депутат.

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