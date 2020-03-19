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"Экономика обалдела от жадности и пожирает саму себя": Политолог у Соловьёва высказался о европейских ценностях
19 марта 2020, 14:35 • 35 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" заявил, что в России три десятка лет культивируется идеология эгоизма. Ориентирование на европейские ценности привело к саморазрушению, а коронавирус стал индикатором. "Экономика обалдела от жадности и пожирает саму себя", - произнёс Михеев и рассказал, чем это чревато.
Михеев в своей речи напомнил ситуацию, когда женщина сбежала из больницы, не переждав на карантине положенный срок. Это говорит о её безответственности. Но ответственности просто неоткуда взяться, если в России "30 лет мы слышим только то, что права личности выше интересов общества". Политолог рассказал о мировоззрении современных людей: считать коллективизм пережитком, а ориентироваться только на свои желания.
"А государство может идти лесом со своими карантинами, со своими телевизорами, со своими совещаниями и так далее. 30 лет насаждается идеология эгоизма, идеология якобы приоритета прав личности над всем этим коллективистским замшелым прошлым", - произнёс эксперт.
Он убеждён, что это происходит "от дискредитации традиционных начал российской государственности". Михеев задал вопрос, что будет делать человек с современным мировоззрением, если коронавирусом заболеет он сам или кто-то из его близких. Побежит на митинг или в комитет активистов? Обратится к любимому блогеру?
"Кто вам поможет? К кому вы будете обращаться, к государству? Но ведь государство - это плохо. Надо понимать, что эта абсолютно саморазрушительная идеализация якобы свободы ведёт к самоубийству", - считает политолог.
Решением проблемы может стать поиск золотой середины между личными свободами и ролью государства, а также переосмысление роли этого самого государства. Экономика же при этом должна сочетать то, что работает в современных условиях. У Запада это не получается. Там нет примеров успешных экономик, что и продемонстрировал миграционный кризис, что и демонстрирует пандемия коронавируса.
"Все, что происходит, - это провидение, щелчок по носу. Обалдевшие от своего тщеславия человеческой цивилизации, обалдевшие от своей гордыни, раздутого эгоизма и бесконечно раздутых потребностей… Это и повод о мировой экономике задуматься. Ведь эта модель бесконечной супержадности пожирает саму себя. И ей за это, несомненно, прилетело и ещё будет прилетать", - заключил эксперт.
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