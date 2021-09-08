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"Экономическое фэнтези": Экономист разгромил инвестиционную программу Зеленского
08 сентября 2021, 18:20 • 172 • Политика
Украинский экономист Алексей Кущ разгромил инвестиционную программу президента Украины Владимира Зеленского, с которой он приехал в США. Проекты Банковой он назвал "экономическим фэнтези".
Зеленский 1 сентября представил Штатам свой план по "трансформации" Украины, который потребует денежных вливаний на 277 млрд долларов. План предусматривает 80 различных проектов, включая полёт украинцев на Луну. С такими инвестициями, считает президент, уже через 5-10 лет можно будет построить "успешную и устойчивую" Украину.
Кущ же счёл план Зеленского оторванным от реальности и слишком дорогим. По его словам, 277 млрд долларов - это ВВП Украины за два года. На такие расходы Штаты никогда не пойдут, пишет портал "Народные новости".
- отметил экономист.
При этом эксперт обратил внимание, что даже если бы США выделили такие средства, Украина их всё равно не смогла бы освоить. Экономика страны не подготовлена к таким вливаниям.
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