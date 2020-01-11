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"Экологией вообще никто не занимался": Путин отчитал чиновников Крыма за проблемы

11 января 2020, 01:24  •  72 • Политика
На совещании в Ялте президент России Владимир Путин отчитал чиновников Крыма за недостатки в работе. Особенно его беспокоит ситуация в сфере экологии. Глава государства подчеркнул, что надо поработать над решением экологических вопросов, "которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался".
Президент России Владимир Путин 10 января принял участие в заседании в Ялте, посвященном социально-экономическому развитию Крымского полуострова. В рамках своего выступления глава государства обратил внимание на целый ряд проблем региона.
В частности, президент призвал поработать над сферой водоснабжения и водоотведения. Особенно его возмутили экологические проблемы.
"Сделано много, но надо поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", - заявил Путин.
Как подчеркнул глава государства, перед чиновниками стоит задача по повышению качества жизни в Крыму. Это также включает в себя ремонт домов, реконструкцию инфраструктурных объектов, благоустройство территории, укрепление систем коммуникации. Что касается здравоохранения, оно на полуострове находится в плачевном состоянии.

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