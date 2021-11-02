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"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго

02 ноября 2021, 01:15  •  118 • Политика
Зеленский считает, что Крым и Донбасс являются "экобомбами в центре Европы". "Это угроза для всего мира", - заявил президент Украины на климатическом саммите в Глазго.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Донбасс - "двумя экологическими бомбами в центре Европы". Заявление прозвучало на экологическом саммите в Глазго.
Зеленский объявил, что Крым с его уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России. А в Донбассе происходит затопление шахт, эрозия почв и наблюдается нехватка питьевой воды. При этом украинский лидер скромно умолчал, по чьей вине это всё происходит.
Планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса,
- заявил Зеленский на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Он добавил, что это угроза для всего мира.
Напомним, что именно по вине Киева и ВСУ шахты Донбасса не могут функционировать в оптимальных условиях. Территория региона постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Также Зеленский почему-то не сказал, из-за кого в Крыму проблемы с пресной водой и умолчал о планах НАТО на полуостров.

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