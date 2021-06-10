"Экивоки закончились": Россия озвучит в Женеве то, что вряд ли обрадует США

Президент России Владимир Путин озвучит в Женеве то, что вряд ли обрадует США, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, экивоки вокруг Украины кончились.

Леонков полагает, что украинский вопрос станет одной из главных тем во время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Он обратил внимание, что Россия воспринимает потенциальное членство Украины в НАТО как непосредственную угрозу своему суверенитету. Она не хочет превращаться в стрелковый тир - регион, куда за кратчайшее время долетит любая ракета.

Байден же, вероятнее всего, поедет в Женеву с очередными ультиматумами. Не случайно во время выступления в Великобритании он заявил, что "Америка вернулась".

Все экивоки закончились. Несмотря на то что Минские соглашения являются единственным легитимным документом, они не работают. И если США будут попирать даже такой документ и разговаривать с нами языком ультиматума, у нас есть чем ответить, - подчеркнул Леонков.

Военный эксперт считает, что Россия прочертит перед американцами свои красные линии. Он назвал предстоящую встречу в Женеве прообразом Ялтинской конференции.

Но я думаю, там прозвучат такие вещи, которые вряд ли обрадуют американскую делегацию, - добавил собеседник Царьграда.

Напомним, что 9 июня президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину. В нём он заявил, что если Украину включат в НАТО, то время подлёта ракет до Москвы сократится до 7-10 минут.