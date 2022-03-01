"Эхо" отключили от эфира. Радиостанция грозит судом

"Эхо Москвы" во вторник отключили от эфира за распространение фейков. Теперь радиостанция грозится судом.

Генпрокуратура добилась отключения "Эха" и телеканала "Дождь"* от эфира. Поводом стало распространение заведомо ложных сведений о действиях русской армии на Украине.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже заявил, что радиостанция будет добиваться восстановления вещания через суд. Он утверждает, что представление Генпрокуратуры о блокировке якобы не было подкреплено примерами и само по себе является оскорблением для граждан России.

Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нём политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ,

- пишет Венедиктов в Telegram.

Скриншот:Telegram/Aavst

Журналистка Юлия Витязева в свою очередь отметила, что согласна с решением прокуратуры. По её словам, оскорблением граждан России является то, что "Эхо" пускает в эфир оголтелых русофобов, вроде украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.

И если редакция "Эха" этого не понимает, то это её личное горе,

- пишет она.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена добиваться отключения от эфира радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за фейки о военной операции России на Украине.

* Телеканал "Дождь" - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.