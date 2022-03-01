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"Эхо" отключили от эфира. Радиостанция грозит судом
01 марта 2022, 22:05 • 82 • Политика
"Эхо Москвы" во вторник отключили от эфира за распространение фейков. Теперь радиостанция грозится судом.
Генпрокуратура добилась отключения "Эха" и телеканала "Дождь"* от эфира. Поводом стало распространение заведомо ложных сведений о действиях русской армии на Украине.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже заявил, что радиостанция будет добиваться восстановления вещания через суд. Он утверждает, что представление Генпрокуратуры о блокировке якобы не было подкреплено примерами и само по себе является оскорблением для граждан России.
- пишет Венедиктов в Telegram.
Скриншот:Telegram/Aavst
Журналистка Юлия Витязева в свою очередь отметила, что согласна с решением прокуратуры. По её словам, оскорблением граждан России является то, что "Эхо" пускает в эфир оголтелых русофобов, вроде украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.
- пишет она.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена добиваться отключения от эфира радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за фейки о военной операции России на Украине.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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