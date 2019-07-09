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"Эхо Москвы" пропустило призыв к расправам над русскими под заявлением Кадырова о "подонке Габунии"

09 июля 2019, 13:24  •  149 • Политика
По неясным причинам модератор "Эха Москвы" пропустил призыв к расправам над русскими под заявлением Кадырова о "подонке Габунии".
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на поступок грузинского журналиста Георгия Габунии, который позволил себе нецензурную брань в адрес российского президента Владимира Путина в прямом эфире. По словам Кадырова, такое поведение не достойно ни мужчины, ни сына Кавказа. Более того, чеченский лидер посоветовал грузинам спрятать Габунию от греха подальше.
"Габуния - урождённый трус и бесполое существо. Это позор грузинского народа и Грузии. Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни на каком уровне приняты к сведению", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Высказывания Кадырова откликнулись сотнями сообщений комментаторов. Даже в перепосте "Эха Москвы" мнения не были едины. Безусловно, были те, кто в любой ситуации считает Кадырова неправым. Например некий kottigr1 пишет.
"Непонятно, за что путинисты осуждают Георгия Габунию? Они ведь сами требовали свободу русского языка в Грузии. Вот он на нем и стал разговаривать... На чистом русском".
"А почему Кадыров вещает от имени всего российского народа? ... Российскому народу гораздо ближе Горбуния, чем Кадыров", - говорит goddd.
Есть даже откровенные призывы к расправам над русскм населением, которые по неясным причинам пропущены модератором "Эха Москвы" - это, к слову, официально зарегистрированное средство массовой информации. Некто kryimzduik в 20:47 8 июля писал о подобном (скриншот есть в распоряжении Царьграда).
"Считаю, что Габуния достоин высокой награды королевства Великобритании Орден Чертополоха", - добавляет salhomir_murza.
Впрочем, комментариев с позиции, озвученной Кадыровым, тоже достаточно.
"Если послушать Горбунию - а это легко можно сделать в "тюремной России" на рутюбе... Без купюр и вырезок... Слышно, кроме "пи-пи" грубость, трусость и подлость настоящего генацвале. У этого джигита реально дрожит голос, послушайте..." - размышляет некто tony_stark.
"Кадыров слишком эмоционально на это реагирует, а надо просто действовать, причем спокойно и методично. Отношения с Грузией должны быть мгновенно перекрыты", - уверен stalin_vechno_zhiv.
"Ну Габуния оскорбляет из Грузии, а например Ганапольский прям с "Эха Москвы", а либеральные боты и КЛОНЫ пишут матом оскорбления и на Путина, и на окружающих оппонентов, и ничего, дак когда его Величество Закон заработает, или всё так и дальше будет эта вакханалия...?!"

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