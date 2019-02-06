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Главная / Политика

"Эхо Москвы в Пскове" наказали рублем за злоупотребление свободой информации

06 февраля 2019, 21:39  •  60 • Политика
Мировой суд города Пскова наложил штраф в размере 150 тысяч рублей на радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове". Радиостанция была оштрафована за злоупотребление свободой информации.
Согласно главному редактору псковского отделения "Эха Москвы" Максиму Костикову, причиной для подобных дисциплинарных действий стала позиция, оглашенная в авторской программе Светланы Прокопьевой. В ней та якобы оправдывала действия террориста.
Ранее "Эхо Москвы", а также сайт "Псковская лента новостей" были предупреждены Роскомнадзором. Им было предписано удалить данный выпуск программы Прокопьевой.
В любом случае радиостанция планирует оспаривать решение мирового суда в вышестоящей инстанции. По словам Костикова, "Эхо Москвы в Пскове" может подтвердить то, что в материале Прокопьевой не содержалось недопустимых заявлений, с помощью двух заключений экспертов-лингвистов, которые ранее не были учтены при рассмотрении дела.
Обо всем этом заявляет "Интерфакс".

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