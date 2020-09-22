|
"Его здесь нет": Политолог заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите"
22 сентября 2020, 10:15 • 248 • Политика
Политолог Александр Сосновский заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите", чтобы проверить подозрения. В итоге они подтвердились: "Его действительно здесь нет".
Политолог Александр Сосновский уверен, что Алексея Навального в настоящее время нет в берлинской клинике "Шарите".
Об этом он заявил в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьёв Live". Эксперт обратил внимание на фото, появившееся на странице блогера в Instagram. На нём оппозиционер запечатлён вместе с супругой на балконе некого здания - согласно геопозиции, якобы медучреждения.
Однако здание больницы в действительности не имеет балконов, заметил Сосновский. Чтобы доказать это, он лично посетил улицу, на которой располагается клиника.
Соответствующее видео было продемонстрировано в ходе стрима. В ходе этой специальной поездки эксперт обнаружил лишь технические балконы, предназначенные для эвакуации в случае пожара.
248
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2020, 18:50
|
15 сентября 2020, 21:30
|
18 сентября 2020, 08:10
|
18 сентября 2020, 06:20
|
21 сентября 2020, 07:40
|
16 сентября 2020, 03:00
|
19 сентября 2020, 21:45