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"Его здесь нет": Политолог заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите"

22 сентября 2020, 10:15  •  248 • Политика
Политолог Александр Сосновский заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите", чтобы проверить подозрения. В итоге они подтвердились: "Его действительно здесь нет".
Политолог Александр Сосновский уверен, что Алексея Навального в настоящее время нет в берлинской клинике "Шарите".
Об этом он заявил в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьёв Live". Эксперт обратил внимание на фото, появившееся на странице блогера в Instagram. На нём оппозиционер запечатлён вместе с супругой на балконе некого здания - согласно геопозиции, якобы медучреждения.
Однако здание больницы в действительности не имеет балконов, заметил Сосновский. Чтобы доказать это, он лично посетил улицу, на которой располагается клиника.
Соответствующее видео было продемонстрировано в ходе стрима. В ходе этой специальной поездки эксперт обнаружил лишь технические балконы, предназначенные для эвакуации в случае пожара.
Тот вид, который открывался на фото господина Навального, с этого высотного здания не откроется никак. Мои прогнозы о том, что Навального в "Шарите" нет, сегодня оправдались: его действительно здесь нет, - констатировал Сосновский.

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