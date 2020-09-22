"Его здесь нет": Политолог заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите"

Политолог Александр Сосновский уверен, что Алексея Навального в настоящее время нет в берлинской клинике "Шарите".

Об этом он заявил в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьёв Live". Эксперт обратил внимание на фото, появившееся на странице блогера в Instagram. На нём оппозиционер запечатлён вместе с супругой на балконе некого здания - согласно геопозиции, якобы медучреждения.

Однако здание больницы в действительности не имеет балконов, заметил Сосновский. Чтобы доказать это, он лично посетил улицу, на которой располагается клиника.

Соответствующее видео было продемонстрировано в ходе стрима. В ходе этой специальной поездки эксперт обнаружил лишь технические балконы, предназначенные для эвакуации в случае пожара.