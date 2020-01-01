Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это было большим счастьем": Голикова назвала "фишку" России
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
Американская "дубина против России" ударит по Китаю и Трампу
Не дали подготовиться: суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение антиросси...
Главная / В мире

"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб

01 января 2020, 20:24  •  25 • В мире
Освобождённый во время обмена сторонник ДНР Виктор Скрипник, побывавший в плену СБУ, рассказал о зверствах украинских спецслужб в Мариупольском аэропорту. Он рассказал об одном из парней, который был полностью парализован, а "с виду это был скелет и кожа". "Его забивали кирпичами и шлакоблоками", - сообщил Скрипник о пострадавших от пыток СБУ.
Новую порцию рассказов о зверствах украинских спецслужб над пленниками в Мариупольском аэропорту дал освобождённый во время обмена сторонник ДНР Виктор Скрипник. Он сам тоже оказался в плену СБУ, однако судьба уберегла его - в пыточные мариупольского аэропорта он сам не попал. Но видел своими глазами, во что превращали людей украинские палачи.
Рассказал Скрипник об одном из парней, который был полностью парализован, а "с виду это был скелет и кожа". Того готовили на обмен ещё в 2014 году. По словам сторонника ДНР, пленник был полностью истощён.
С трудом, но стало понятно, что парня держали в глубоком, метров шести в глубину, котловане с горой трупов.
"У него были завязаны глаза скотчем, но он чувствовал, что там было очень много трупов, очень большое количество, - цитирует РИА Новости слова Скрипника о пытках СБУ над военнопленными. - И его забивали кирпичами и шлакоблоками".
До обмена тот парень дожил чудом. О нём узнали и затребовали на обмен. Но после, как рассказал сторонник ДНР, пленник всё же умер. Слишком сильные увечья он получил, находясь в руках палачей СБУ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
31 декабря 2019, 21:24
«Почва для бесконечных слухов»: почему дело американского миллиардера Джеффри Эпштейна вызвало международный резонанс
31 декабря 2019, 21:39
Без чёткого плана? Политолог прокомментировал авиаудары США в Сирии и Ираке
01 января 2020, 04:09
"Хотим устроить полную блокировку": Французские профсоюзы в знак протеста не дают работать НПЗ Франции
01 января 2020, 20:09
«Скоро мир увидит своими глазами»: Ким Чен Ын заявил о разработке нового стратегического оружия
01 января 2020, 16:54
Не дали подготовиться: суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2019, 14:24
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
26 декабря 2019, 18:09
Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным советом Зеленскому
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумавшей учить Путина американке
01 января 2020, 04:09
"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предположили, зачем посла России вызвали в МИД Польши
27 декабря 2019, 03:54
"Украину России принесут олигархи": Малофеев объяснил, зачем Москва продаёт Киеву ресурсы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.