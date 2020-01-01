"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб

Новую порцию рассказов о зверствах украинских спецслужб над пленниками в Мариупольском аэропорту дал освобождённый во время обмена сторонник ДНР Виктор Скрипник. Он сам тоже оказался в плену СБУ, однако судьба уберегла его - в пыточные мариупольского аэропорта он сам не попал. Но видел своими глазами, во что превращали людей украинские палачи.

Рассказал Скрипник об одном из парней, который был полностью парализован, а "с виду это был скелет и кожа". Того готовили на обмен ещё в 2014 году. По словам сторонника ДНР, пленник был полностью истощён.

С трудом, но стало понятно, что парня держали в глубоком, метров шести в глубину, котловане с горой трупов.

"У него были завязаны глаза скотчем, но он чувствовал, что там было очень много трупов, очень большое количество, - цитирует РИА Новости слова Скрипника о пытках СБУ над военнопленными. - И его забивали кирпичами и шлакоблоками".

До обмена тот парень дожил чудом. О нём узнали и затребовали на обмен. Но после, как рассказал сторонник ДНР, пленник всё же умер. Слишком сильные увечья он получил, находясь в руках палачей СБУ.