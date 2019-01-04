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"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резолюцию об импичменте Трампа

04 января 2019, 00:24  •  22 • В мире
Резолюция об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу будет внесена в Палату представителей сразу же в первый день работы Конгресса США нового созыва.. Автор документа, конгрессмен-демократ Брэд Шерман заявляет: "Его уход из Белого дома стал бы благом для страны"
В первый же день работы Конгресса нового созыва, в котором в этот раз в большинстве представлены демократы, в Палате представителей будет выдвинута резолюция об импичменте действующего президента США.
Автор документа, конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, считает, что для объявления импичмента есть все основания. А главный повод - "попытка создать помехи правосудию", которые Трамп создал, уволив главу ФБР Джеймса Коми.
Нет причин, по которым конгресс не рассмотрел бы (резолюцию. — ред). Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома стал бы благом для страны", - заявил конгрессмен в интервью газете Los Angeles Times.
Подобную резолюцию Шерман готовит во второй раз. Первую попытку выдавить Трампа из Белого дома демократ сделал вместе с конгрессменто Элом Грином полтора года наза, в июле 2017 года. Тогда поводом стала "создаваемая Трампом помеха в расследовании так называемого "русского следа" во время выборов президента США. Кроме того, Трампа тогда обвиняли в нарушении нескольких статей Конституции США. В частности, в том, что он якобы получал деньги от зарубежных политиков через свой отель Trump International Hotel в Вашингтоне.
Отметим что Брэд Шерман не единственный, который желает поднять в Конгрессе тему импичмента президента. Об этом же заявила и кандидат в спикеры Палаты представителей Нжнси Пелоси, которая заявила в интервью телеканала NBC, что этот вопрос будет рассмотрен по итогам расследования комиссии прокурора Роберта Мюллера. После этого демократы и решат, стоит ли инициировать процедуру импичмента.
Об этом сообщает РБК.

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