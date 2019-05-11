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"Его убил Путин": Гаспарян предсказал судьбу "дела Доренко"

11 мая 2019, 15:24  •  155 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал предположение дочери Сергея Доренко, что её отца могли отравить. Далее, как предположил эксперт, либеральная общественность найдёт связь между президентом России Владимиром Путиным и смертью журналиста. "Дальше - мат в два хода", - считает эксперт и предсказал дальнейший либеральный хайп на смерти Доренко, не исключив, что будет "дело" из серии "его убил Путин".
9 мая стало известно о смерти известного оппозиционного журналиста Сергея Доренко. Позже стало известно, что 59-летний журналист умер от разрыва аорты. Тем временем в Сети и СМИ появилась информация о том, что его дочери заподозрили неладное в гибели отца.
Эту информацию подтвердил СМИ продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. Он отметил, что обе они резко против кремации отца и полагают, что его вообще могли отравить.
"Они считают, что Сергей Доренко был отравлен, - отметил Разин в беседе с РИА Новости. - И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства".
В свою очередь политолог и публицист Армен Гаспарян у себя на странице в соцсети Twitter предсказал скорый либеральный хайп на смерти Доренко. По его мнению, "дело Доренко" может начаться уже без участия дочерей - всё сделают сетевые тролли.
"Дальше - мат в два хода. И, может, уже без дочери, - отмечает эксперт. - Грантолюбы не признают судмедэкспертизу, проводят в фейсбуке собственную".
Дальнейшее, по мнению Гаспаряна, будет как по нотам.
"И пошло крещендо: "Его убил Путин", - пишет политолог.
"Теперь ещё и "перекрёсток Доренко" будет, наподобие "моста Немцова"?" - недоумевают в ответ в Сети.
Ранее, к слову, подобный намёк о якобы имеющейся связи между Кремлём и смертью Доренко уже прозвучал в немецком Bild. Об этом весьма эмоционально высказалась журналист Юлия Витязева в своём Twitter.
"Рубрика "натяни сову на глобус". Ярый русофоб Репске из немецкого издания Bild недвусмысленно намекает, что Доренко умер по приказу Путина. Накатал простыню, в которой смешал и посты в ТГ про "Суперджет", и обыски в Mash, и твиты украинского посла в Австрии".
Дочь Доренко попросила полицию проверить причину смерти отца. Считает, что он мог погибнуть не из-за естественных причин

Дальше - мат в два хода. И может уже без дочери. Грантолюбы не признают судмедэкспертизу, проводят в фейсбуке собственную и пошло крещендо: "его убил Путин"
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 10 мая 2019 г.
Рубрика «натяни сову на глобус»
Ярый русофоб Репске из немецкого издания Bild недвусмысленно намекает, что Доренко умер по приказу Путина. Накатал простыню, в которой смешал и посты в ТГ про Суперджет, и обыски в Mash, и твиты украинского посла в Австрии.
Идиот‍️ pic.twitter.com/BzwPUDP1vw
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 10 мая 2019 г.

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