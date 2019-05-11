"Его убил Путин": Гаспарян предсказал судьбу "дела Доренко"

9 мая стало известно о смерти известного оппозиционного журналиста Сергея Доренко. Позже стало известно, что 59-летний журналист умер от разрыва аорты. Тем временем в Сети и СМИ появилась информация о том, что его дочери заподозрили неладное в гибели отца.

Эту информацию подтвердил СМИ продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко. Он отметил, что обе они резко против кремации отца и полагают, что его вообще могли отравить.

"Они считают, что Сергей Доренко был отравлен, - отметил Разин в беседе с РИА Новости. - И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства".

В свою очередь политолог и публицист Армен Гаспарян у себя на странице в соцсети Twitter предсказал скорый либеральный хайп на смерти Доренко. По его мнению, "дело Доренко" может начаться уже без участия дочерей - всё сделают сетевые тролли.

"Дальше - мат в два хода. И, может, уже без дочери, - отмечает эксперт. - Грантолюбы не признают судмедэкспертизу, проводят в фейсбуке собственную".

Дальнейшее, по мнению Гаспаряна, будет как по нотам.

"И пошло крещендо: "Его убил Путин", - пишет политолог.

"Теперь ещё и "перекрёсток Доренко" будет, наподобие "моста Немцова"?" - недоумевают в ответ в Сети.

Ранее, к слову, подобный намёк о якобы имеющейся связи между Кремлём и смертью Доренко уже прозвучал в немецком Bild. Об этом весьма эмоционально высказалась журналист Юлия Витязева в своём Twitter.

"Рубрика "натяни сову на глобус". Ярый русофоб Репске из немецкого издания Bild недвусмысленно намекает, что Доренко умер по приказу Путина. Накатал простыню, в которой смешал и посты в ТГ про "Суперджет", и обыски в Mash, и твиты украинского посла в Австрии".

Дочь Доренко попросила полицию проверить причину смерти отца. Считает, что он мог погибнуть не из-за естественных причин



Дальше - мат в два хода. И может уже без дочери. Грантолюбы не признают судмедэкспертизу, проводят в фейсбуке собственную и пошло крещендо: "его убил Путин" — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 10 мая 2019 г.