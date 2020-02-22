"Его цель – забрать украинскую душу": Порошенко назвал "врага", опаснее коронавируса

В свои соцсетях Порошенко в очередной раз заявил, что президент России Владимир Путин "опасный враг", "атаки которого" пропускает нынешнее украинское правительство.

"Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", — написал Порошенко в Twitter.

По его мнению, президент России считает, что украинского языка и народа не существует, а есть только "искалеченная Западом ветвь русских". При этом целью Москвы якобы является забрать не только украинскую землю, но и душу.

Одни пользователи Сети, пишут "Дни.ру", предположили, что Порошенко снова злоупотреблял горячительными напитками, другие не исключили, что тот впал в маразм.

"Це маразм, пан Порошенко", - отреагировали пользователи.

"Любишь же ты нашего Путина. Минуту прожить не можешь, чтобы о нем не вспомнить. Или кукушка у тебя совсем поехала", - отметила Камила.