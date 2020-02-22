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"Его цель – забрать украинскую душу": Порошенко назвал "врага", опаснее коронавируса

22 февраля 2020, 01:39  •  12 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал "врага", который, по его мнению, опаснее коронавируса. "Его цель – забрать украинскую душу", - напугал бывший лидер украинцев. Виноватой снова оказалась Россия.
В свои соцсетях Порошенко в очередной раз заявил, что президент России Владимир Путин "опасный враг", "атаки которого" пропускает нынешнее украинское правительство.
"Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", — написал Порошенко в Twitter.
По его мнению, президент России считает, что украинского языка и народа не существует, а есть только "искалеченная Западом ветвь русских". При этом целью Москвы якобы является забрать не только украинскую землю, но и душу.
Одни пользователи Сети, пишут "Дни.ру", предположили, что Порошенко снова злоупотреблял горячительными напитками, другие не исключили, что тот впал в маразм.
"Це маразм, пан Порошенко", - отреагировали пользователи.
"Любишь же ты нашего Путина. Минуту прожить не можешь, чтобы о нем не вспомнить. Или кукушка у тебя совсем поехала", - отметила Камила.

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