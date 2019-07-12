"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной

Напомним, что телеведущий Артём Овдиенко "записался" в ряды последователей грузинского коллеги Георгия Габунии через свою страницу в "Фейсбуке". Там он разразился площадной бранью в адрес Путина, разместив ролик, который сам решил назвать "анонсом телемоста с грузинским телеканалом "Рустави 2", передаёт РИА Фан.

Однако, как и в случае с ведущим "Рустави 2", в комментариях он встретил преимущественно негативные отклики. Понимания он не нашёл даже в среде радикалов, негативно настроенных в отношении России.

Так, украинско-грузинский националист Ринат Ковбасюк осудил выходку Овдиенко. "Ясно, что цель его была не помочь украинцам, а лишь собственный пиар. Таким способом он пытается привлечь к себе внимание", - возмущается собеседник агентства.

Он отметил, что телевидение должно придерживаться определённых стандартов, среди которых явно нет использования нецензурных слов. По словам Ковбасюка, ему хотелось бы видеть на экранах проукраинскую позицию, но выраженную в нейтральном ключе, а не в агрессивном поведении журналистов.