"Его слово пустое, как шаманский бубен": Лукашенко предупредили о европейских "миротворцах"

Андрей Портнов, который инициировал ряд уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал недавнее заявление Штайнмайера, призвавшего к диалогу власть Белоруссии и оппозицию.

Известный украинский юрист напомнил, что ровно те же призывы Штайнмайер озвучивал в 2014 году, незадолго до Майдана. Он даже подписал с Киевом соглашение, обещая помочь преодолеть кризис, однако буквально на следующий день его нарушил.

Поэтому, чтоб белорусскому начальнику было спокойнее идти на диалог, пусть ему его предложат все остальные тогдашние подписанты - те, чьё слово оказалось ничего не стоящим и пустым, как шаманский бубен, - пишет Портнов в Telegram.

Скриншот:Telegram/Андрей Портнов

Напомним, что большинство западных стран осудили Лукашенко за подавление массовых беспорядков в Минске. Евросоюз согласовал введение новых санкций, Литва и Эстония договорились не покупать у Белоруссии электроэнергию с "БелАЭС", а Польша и США призвали Минск провести повторные выборы.