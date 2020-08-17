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"Его слово пустое, как шаманский бубен": Лукашенко предупредили о европейских "миротворцах"

17 августа 2020, 19:50  •  111 • Политика
Президента Белоруссии Александра Лукашенко предупредили о европейских "миротворцах". Юрист Андрей Портнов заявил, что слово президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера "пустое, как шаманский бубен".
Андрей Портнов, который инициировал ряд уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал недавнее заявление Штайнмайера, призвавшего к диалогу власть Белоруссии и оппозицию.
Известный украинский юрист напомнил, что ровно те же призывы Штайнмайер озвучивал в 2014 году, незадолго до Майдана. Он даже подписал с Киевом соглашение, обещая помочь преодолеть кризис, однако буквально на следующий день его нарушил.
Поэтому, чтоб белорусскому начальнику было спокойнее идти на диалог, пусть ему его предложат все остальные тогдашние подписанты - те, чьё слово оказалось ничего не стоящим и пустым, как шаманский бубен, - пишет Портнов в Telegram.
Скриншот:Telegram/Андрей Портнов
Напомним, что большинство западных стран осудили Лукашенко за подавление массовых беспорядков в Минске. Евросоюз согласовал введение новых санкций, Литва и Эстония договорились не покупать у Белоруссии электроэнергию с "БелАЭС", а Польша и США призвали Минск провести повторные выборы.

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