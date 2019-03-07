В Пакистане пассажира рейса Исламабад — Дубай по имени Халил вывели из самолета после того, как он начал вслух читать молитву о падении самолета, передает телеканал "360" со ссылкой на Geo TV.

Отмечается, что вначале возмутились пассажиры самолета, которым не понравилось, что мужчина, сидевший рядом с ними, молится о том, чтобы самолет разбился. Вслед за пассажирами выразил беспокойство и экипаж воздушного судна.

"Слова Халила вызвали панику и страх среди пассажиров и членов экипажа", - сообщает Geo TV. Командир экипажа связался со службой безопасности аэропорта и сообщил им об инциденте. Было принято решение снять с рейса религиозного пассажира.