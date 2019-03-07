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07 марта 2019, 21:09 • 22 • В мире
В Пакистане с рейса Исламабад — Дубай сняли мужчину, который читал молитву о том, чтобы самолет потерпел крушение. Отмечается, что "его слова вызвали панику и страх" не только среди пассажиров, но и у экипажа.
В Пакистане пассажира рейса Исламабад — Дубай по имени Халил вывели из самолета после того, как он начал вслух читать молитву о падении самолета, передает телеканал "360" со ссылкой на Geo TV.
Отмечается, что вначале возмутились пассажиры самолета, которым не понравилось, что мужчина, сидевший рядом с ними, молится о том, чтобы самолет разбился. Вслед за пассажирами выразил беспокойство и экипаж воздушного судна.
"Слова Халила вызвали панику и страх среди пассажиров и членов экипажа", - сообщает Geo TV. Командир экипажа связался со службой безопасности аэропорта и сообщил им об инциденте. Было принято решение снять с рейса религиозного пассажира.
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