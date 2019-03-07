Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп родился миллионером" Хаос грозит ГИБЕЛЬЮ США! Вечер с Соловьевы...
Порошенко обсудил с замгоссекретаря США выборы президента на Украине
Создают проблемы простым людям - депутат Госдумы о попытке посла Украины сделать...
Захарова рассказала, каким будет ответ России на "циничный демарш" Чех...
Главная / В мире

07 марта 2019, 21:09  •  22 • В мире
В Пакистане с рейса Исламабад — Дубай сняли мужчину, который читал молитву о том, чтобы самолет потерпел крушение. Отмечается, что "его слова вызвали панику и страх" не только среди пассажиров, но и у экипажа.
В Пакистане пассажира рейса Исламабад — Дубай по имени Халил вывели из самолета после того, как он начал вслух читать молитву о падении самолета, передает телеканал "360" со ссылкой на Geo TV.
Отмечается, что вначале возмутились пассажиры самолета, которым не понравилось, что мужчина, сидевший рядом с ними, молится о том, чтобы самолет разбился. Вслед за пассажирами выразил беспокойство и экипаж воздушного судна.
"Слова Халила вызвали панику и страх среди пассажиров и членов экипажа", - сообщает Geo TV. Командир экипажа связался со службой безопасности аэропорта и сообщил им об инциденте. Было принято решение снять с рейса религиозного пассажира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 22:24
«Письма счастья»: Конгресс попросил у русских помощи в свержении Трампа
07 марта 2019, 04:54
Не пустили на Украину наблюдателей - не признавать результаты выборов: Эксперт в СМИ посоветовал России разыграть "джокера"
07 марта 2019, 11:24
«Изучите азы»: Дмитрий Медведев осадил «клерка» из американского посольства в Люксембурге
Загрузка...
07 марта 2019, 11:24
«Нам нет преград»: США могут готовить вторжение в Венесуэлу
07 марта 2019, 14:39
Даже в Венесуэле не обращаются так с протестующими: Политолог рассказал о вопиющей жестокости полицейских Франции
07 марта 2019, 01:39
"Трепещите, бармалеи!": На борьбу с ИГ в Ираке Черногория выдвинула двух своих солдат
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 марта 2019, 04:54
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегств...
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку Р...
07 марта 2019, 14:39
Солдаты Асада захватили в плен американцев
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "деф...
07 марта 2019, 07:54
«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.