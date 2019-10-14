"Его рёв слышно даже на подводных лодках": Китайское СМИ рассказало, какие русские истребители пугают США

Ещё во времена холодной войны Советский Союз придавал большое значение развитию сил стратегической авиации, поэтому была разработана серия стратегических бомбардировщиков, которые очень пугали американцев, пишет китайское издание Sohu .

Речь, конечно, о Ту-4, скопированного с В-29, а также М-4, М-50, Ту-16, Ту-22М, Ту-95МС и Ту-160. Каждый из этих самолётов считался продуктом ведущей мировой авиационной индустрии. А последние три самолёта называют "тройкой стратегической авиации России". Их полёты всегда заставляли Запад нервничать. Каждый раз, где бы они ни появлялись, в воздух для "сопровождения" тут же поднимаются боевые самолёты.

Китайское СМИ приводит цитату американского издания The National Interest: "В настоящее время существует четыре российских стратегических бомбардировщика, которые пугают США больше всего. Это российская стратегическая авиационная тройка и ПАК-ДА, который ещё находится в стадии разработки: первые три являются продуктами традиционных технологий, а последний объединил в себе множество передовых".

ПАК-ДА - это перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. ПАК-ДА - не модернизация уже существующих машин, а принципиально новый летательный аппарат.

Страх американцев относительно нашей "тройки" не удивителен, взять хотя бы Ту-95МС "Медведь". "За счёт своих внушительных внешних характеристик бомбардировщик стал главной российской силой устрашения, - рассказывает издание. - Четыре двигателя приводят в движение винты противоположного вращения, создавая грозный шум. Каждый раз, когда самолёт пролетает над американской авианосной группой, его слышно даже на подводных лодках".

"Что касается ПАК-ДА, мы знаем в настоящее время только то, что сделан он с применением стелс-технологий по схеме "летающее крыло" и с бомбовой нагрузкой более 20 т", - пишет Sohu. "Мы знаем, что строение корпуса у него аналогично американскому B-2. Первый полёт бомбардировщика запланирован на 2023 год, а ещё планируется, что в будущем ПАК-ДА заменит тройку стратегической авиации России в качестве абсолютной силы российской стратегической авиации", - отмечает китайское Sohu.