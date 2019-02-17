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"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
17 февраля 2019, 04:39 • 110 • В мире
Новый глава государства не изменит внешнюю политику Украины, проводимую нынешними властями, заявил глава украинского МИД. В противном случае его просто "выкинут из окна". И может даже буквально
Павел Климкин, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли президентские выборы оказать влияние на внешний вектор Украины, заявил, что по этому поводу у него опасений нет никаких. По его словам, приход нового главы государства в этом вопросе ничего не изменит.
"Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян - в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже", - цитирует его слова "Европейская правда"
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