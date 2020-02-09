"Его Превосходительству": Журналист кремлёвского пула показал послание Трампа Путину

Новый посол США в России Джон Салливан рассказал, что президент США Дональд Трамп поручил ему сделать всё возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу РБК.



Салливан подчеркнул, что будет продолжать курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом. К слову, Салливан назвал работу последнего замечательной. При этом новый посол констатировал, что взаимоотношения США и России находятся на "низшей точке" со времён окончания холодной войны.



Между тем журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своём Telegram-канале "Пул № 3" фото послания Дональда Трампа Владимиру Путину, которое привёз новый посол.

Примечательно, что документ начинается со слов "To His Excellence Vladimir Putin", что переводится как "Его Превосходительству Владимиру Путину".

Напомним, что Сенат утвердил Джона Салливана на должность посла США в России в декабре 2019 года. Верительные грамоты президенту Владимиру Путину он вручил 5 февраля.