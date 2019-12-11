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"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лидеров "нормандской четвёрки"

11 декабря 2019, 01:09  •  56 • В мире
Перед началом переговоров, в ожидании, пока участники саммита займут свои места, журналисты внимательно рассмотрели надписи на табличках с именами лидеров "нормандской четвёрки". "Его превосходительство", - было написано почти на всех.
К примеру, на табличке российского лидера значилась надпись на французском: "Его превосходительство месье Владимир Путин". Украинского гаранта Владимира Зеленского, как и канцлера Германии Ангелу Меркель, именовали точно так же.
Однако на табличке перед местом за столом, которое должен был занять Эммануэль Макрон была более короткая надпись: "Господин президент республики".
Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175
Напомним, в понедельник, 9 декабря, в столице Франции прошёл саммит "нормандской четвёрки", в ходе которого лидеры Франции, России, Германии и Украины попытались снова вернуться к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.
При этом только российский лидер в своём выступлении о мерах дальнейших действий в Донбассе напомнил о простых людях.
Россия будет делать всё, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Донбассе, подчеркнул российский лидер. "Не надо забывать о простых людях в Донбассе, договорённости должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас", - заметил он.

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