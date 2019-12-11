"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лидеров "нормандской четвёрки"

К примеру, на табличке российского лидера значилась надпись на французском: "Его превосходительство месье Владимир Путин". Украинского гаранта Владимира Зеленского, как и канцлера Германии Ангелу Меркель, именовали точно так же.

Однако на табличке перед местом за столом, которое должен был занять Эммануэль Макрон была более короткая надпись: "Господин президент республики".

Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в столице Франции прошёл саммит "нормандской четвёрки", в ходе которого лидеры Франции, России, Германии и Украины попытались снова вернуться к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

При этом только российский лидер в своём выступлении о мерах дальнейших действий в Донбассе напомнил о простых людях.

Россия будет делать всё, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Донбассе, подчеркнул российский лидер. "Не надо забывать о простых людях в Донбассе, договорённости должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас", - заметил он.