"Его не могли создать": ВОЗ назвала источник появления коронавируса

В ВОЗ отвергли вероятность искусственного происхождения коронавирусной инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус имеет животное происхождение, чему есть научные обоснования.

Как отметила официальный представитель ВОЗ в Женеве Фадела Шаиб, понятно, что при выявлении нового вируса рождается множество конспирологических теорий, однако имеющиеся свидетельства говорят о том, что коронавирус не был создан человеком.

Кроме того, подчеркнула Шаиб, инфекция не могла стать следствием какой-либо утечки из лаборатории.

"Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное", - подчеркнула она.

По её словам, с наибольшей долей вероятности можно говорить, что экологический резервуар вируса находится в летучих мышах.

"Но то, каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно ещё выяснять", - пояснила она, добавив, что пока не удалось определить "посредника".

Ранее китайские специалисты предположили, что коронавирус мог мутировать от панголинов.