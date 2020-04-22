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"Его не могли создать": ВОЗ назвала источник появления коронавируса
22 апреля 2020, 08:10 • 44 • В мире
Во Всемирной организации здравоохранения опровергли версию, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории. Специалисты указывают, что у них имеются научные данные, что вирус мутировал естественным образом.
В ВОЗ отвергли вероятность искусственного происхождения коронавирусной инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус имеет животное происхождение, чему есть научные обоснования.
Как отметила официальный представитель ВОЗ в Женеве Фадела Шаиб, понятно, что при выявлении нового вируса рождается множество конспирологических теорий, однако имеющиеся свидетельства говорят о том, что коронавирус не был создан человеком.
Кроме того, подчеркнула Шаиб, инфекция не могла стать следствием какой-либо утечки из лаборатории.
"Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное", - подчеркнула она.
По её словам, с наибольшей долей вероятности можно говорить, что экологический резервуар вируса находится в летучих мышах.
"Но то, каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно ещё выяснять", - пояснила она, добавив, что пока не удалось определить "посредника".
Ранее китайские специалисты предположили, что коронавирус мог мутировать от панголинов.
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