"Его левая рука практически не работает": Сосновский рассказал, почему нет видео с Навальным

Так Сосновский прокомментировал публикацию немецкого портала NTV о том, что "берлинский пациент" останется в Германии надолго. Издание отметило, что у Навального наблюдаются некоторые проблемы с левой рукой. Он не может ей писать или бросить мяч.

Политолог напомнил, что он обращал внимание на руки Навального ещё на прошлой неделе, когда появилась первая фотография блогера из берлинской клиники "Шарите". Сосновский тогда указал на канюлю на руке Навального. Это была не единственная странность. Вопросы вызывали подушка в идеальном состоянии, словно на ней никто не лежал, и отсутствие следов в области подключичной артерии.

Мои подозрения о проблемах с руками теперь подтвердили СМИ - его левая рука практически не работает, не восстановлены многие функции, и он надолго останется на лечении в Германии, - пишет Сосновский в Telegram.

Скриншот: Telegram/Доктор Сосновский

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что основатель ФБК пробудет в Германии как минимум до конца курса реабилитации. По её словам, это может занять продолжительное время.