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"Его левая рука практически не работает": Сосновский рассказал, почему нет видео с Навальным
26 сентября 2020, 15:05 • 109 • Политика
Известный журналист и политолог Александр Сосновский рассказал, почему немцы не выложили ни одного видео с Алексеем Навальным. По его словам, левая рука блогера практически не работает.
Так Сосновский прокомментировал публикацию немецкого портала NTV о том, что "берлинский пациент" останется в Германии надолго. Издание отметило, что у Навального наблюдаются некоторые проблемы с левой рукой. Он не может ей писать или бросить мяч.
Политолог напомнил, что он обращал внимание на руки Навального ещё на прошлой неделе, когда появилась первая фотография блогера из берлинской клиники "Шарите". Сосновский тогда указал на канюлю на руке Навального. Это была не единственная странность. Вопросы вызывали подушка в идеальном состоянии, словно на ней никто не лежал, и отсутствие следов в области подключичной артерии.
Скриншот: Telegram/Доктор Сосновский
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что основатель ФБК пробудет в Германии как минимум до конца курса реабилитации. По её словам, это может занять продолжительное время.
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