"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский стал героем номер один российских и украинских обсуждений, но вовсе не из-за политической работы, а из-за ролика, выпущенного накануне. В небольшом видео Зеленский принимает участие в совещании вместе с налоговиками и другими чиновниками. В какой-то момент он, будто, теряется в пространстве - оглядывается, вращает глазами и постоянно пьет воду. Пользователи в Сети посчитали поведение неадекватным и даже предположили употребление наркотиков.

К дискуссии присоединился и тележурналист Владимир Соловьев - он увидел страх и осознание собственного положения в глазах Зеленского. Мол, понял, во что ввязался. В то же время, тележурналист Ольга Скабеева, напротив, решила встать на сторону Зеленского.

Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях - эпичный монтаж, - пишет она в своем телеграм-канале. - Совещание в Ужгороде длилось - час, даже больше. И Зеленский был молодцом.

В качестве примера "молодца" в исполнении Зеленского журналист приводит цитату президента, где он спрашивает, почему не остановлена контрабанда и как так получилось, что в условиях проблем человек, ответственный за них все еще работает.

"Если вы не можете это остановить, то почему вы там работаете?".

Скабеева призывает не травить Зеленского.

Фото: t.me/skabeeva

В то же время, телеграм-канал "Темы. Главное" объясняет "странное поведение" Зеленского проблемами с нервами. Ссылается автор сообщения на некие источники, близкие к президенту Украины, отмечая, верить сказанному или нет - выбор каждого.

Итак, источники говорят так:

"Его колесами качают. На днях, когда в Донбасс поехал - его из предобморока вытащили. Накачали транквилизаторами. Он там продержался - весь мятый. А на обратном пути упал".

В изложении источника, с точки зрения медицина у Зеленского и нет проблем, однако "в башке пусто бывает" - видимо, из-за перетомления? Как бы там ни было, по словам собеседника канала, Зеленский теряется "только иногда" и его вылечат - "нервы есть у всех".

Фото: t.me/glavmedia

Между тем, журналист Юлия Витязева для наглядности опубликовала коллаж состояний Зеленского на совещании, назвав его "50 оттенков Зеленского".

Фото: twitter.com/Vityzeva.

А журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов поделился видео инцидента со странным поведением президента Украины.