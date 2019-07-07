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"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети

07 июля 2019, 15:54  •  257 • Политика
Источники в беседе с автором телеграм-канала "Темы. Главное" сообщили, что до "странного поведения" на совещании Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе. В целом же, президента Украины "колесами качают". С другой стороны, даже Ольга Скабеева в обсуждении Зеленского встала на его сторону, призвав не травить президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский стал героем номер один российских и украинских обсуждений, но вовсе не из-за политической работы, а из-за ролика, выпущенного накануне. В небольшом видео Зеленский принимает участие в совещании вместе с налоговиками и другими чиновниками. В какой-то момент он, будто, теряется в пространстве - оглядывается, вращает глазами и постоянно пьет воду. Пользователи в Сети посчитали поведение неадекватным и даже предположили употребление наркотиков.
К дискуссии присоединился и тележурналист Владимир Соловьев - он увидел страх и осознание собственного положения в глазах Зеленского. Мол, понял, во что ввязался. В то же время, тележурналист Ольга Скабеева, напротив, решила встать на сторону Зеленского.
Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях - эпичный монтаж, - пишет она в своем телеграм-канале. - Совещание в Ужгороде длилось - час, даже больше. И Зеленский был молодцом.
В качестве примера "молодца" в исполнении Зеленского журналист приводит цитату президента, где он спрашивает, почему не остановлена контрабанда и как так получилось, что в условиях проблем человек, ответственный за них все еще работает.
"Если вы не можете это остановить, то почему вы там работаете?".
Скабеева призывает не травить Зеленского.
Фото: t.me/skabeeva
В то же время, телеграм-канал "Темы. Главное" объясняет "странное поведение" Зеленского проблемами с нервами. Ссылается автор сообщения на некие источники, близкие к президенту Украины, отмечая, верить сказанному или нет - выбор каждого.
Итак, источники говорят так:
"Его колесами качают. На днях, когда в Донбасс поехал - его из предобморока вытащили. Накачали транквилизаторами. Он там продержался - весь мятый. А на обратном пути упал".
В изложении источника, с точки зрения медицина у Зеленского и нет проблем, однако "в башке пусто бывает" - видимо, из-за перетомления? Как бы там ни было, по словам собеседника канала, Зеленский теряется "только иногда" и его вылечат - "нервы есть у всех".
Фото: t.me/glavmedia
Между тем, журналист Юлия Витязева для наглядности опубликовала коллаж состояний Зеленского на совещании, назвав его "50 оттенков Зеленского".
Фото: twitter.com/Vityzeva.
А журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов поделился видео инцидента со странным поведением президента Украины.
У вас президент поломался: Зеленский на совещании в Ужгороде pic.twitter.com/GTjnPRXdRL
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2019 г.

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