|
"Его Кличко укусил?" Зеленский записал "кривое" обращение к Вакарчуку - видео
02 июля 2019, 15:39 • 160 • Политика
Президент Украины Владимир проявил удивительное косноязычие во время обращения к музыканту-националисту и политику Святославу Вакарчуку.
Новый президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к музыканту-националисту и политику Святославу Вакарчуку. Однако украинский лидер выразился настолько невнятно, что его никто не понял.
Стоит отметить, что выглядит президент Украины крайне странно и растрепано. Вместе с невнятной речью это заставило украинцев предположить, что слухи об употреблении Зеленским наркотиков, возможно, имеют под собой какое-то основание.
Напомним, что пока непревзойденным лидером в области "кривых" фраз на Украине был и остается мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко. Его фраза "в будущее могут смотреть не только лишь все" стала мемом в интернете.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
160
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2019, 03:39
|
29 июня 2019, 22:24
|
27 июня 2019, 18:39
|
29 июня 2019, 07:54
|
28 июня 2019, 10:54
|
27 июня 2019, 12:09
|
25 июня 2019, 20:54