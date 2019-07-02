"Его Кличко укусил?" Зеленский записал "кривое" обращение к Вакарчуку - видео

Новый президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к музыканту-националисту и политику Святославу Вакарчуку. Однако украинский лидер выразился настолько невнятно, что его никто не понял.

"Слава, до шо, ты да или нет? Потому что если ты железно да, или точно нет, то тогда и я... Я то понятно. Что ты? Просто если ты и я, то это мы. А если мы, то это всех", - говорит Зеленский на видео.

Стоит отметить, что выглядит президент Украины крайне странно и растрепано. Вместе с невнятной речью это заставило украинцев предположить, что слухи об употреблении Зеленским наркотиков, возможно, имеют под собой какое-то основание.

Напомним, что пока непревзойденным лидером в области "кривых" фраз на Украине был и остается мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко. Его фраза "в будущее могут смотреть не только лишь все" стала мемом в интернете.