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"Его додавили": Посол России в Венесуэле рассказал, как Гуаидо вынудили объявить себя президентом
24 января 2019, 22:24 • 161 • Политика
Посол России в Венесуэле рассказал о внешнем давлении на самозваного президента Хуана Гуаидо. "Судя по всему, его додавили", - сообщил российский дипломат.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в столице Венесуэлы Каракасе Владимир Заемский рассказал о том, про происходило в стране накануне попытки госпереворота. По словам дипломата, на лидера оппозиции Хуана Гуаидо, перед его провозглашением "новым" главой страны, оказывалось сильнейшее внешнее давление.
Посол отмечает, что ему поступала информация о том, что 5 и 10 января Хуана Гуаидо активно подталкивали к мятежу внешние силы. Он этому противился, однако 23 января всё же сдался, и провозгласил себя "новым" президентом Венесуэлы.
Напомним, что попытка госпереворота в Венесуэле произошла 23 января. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы и вывел людей на улицы столицы. Его тут же признали США и их страны-сателлиты. В Каракасе произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего и законного президента страны.
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