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"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
20 июля 2021, 00:50 • 79 • Политика
Британские читатели критически оценили подготовку к параду, посвящённому Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге.
Читатели газеты Daily Mail прокомментировали статью о подготовке в Санкт-Петербурге к Дню ВМФ военного парада, который пройдёт 25 июля.
Издание напоминает, что праздник был возрождён президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Суда идут по Неве из Санкт-Петербурга в Кронштадт, в параде участвуют военные корабли, подводные лодки, морская авиация. Задействованы корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии, передаёт "ИноСМИ".
"Хотя бы не такие ржавые, как флот США!" - пишет LOLMurica.
- считает RVXX.
- Spartan-097.
- утверждает Kenny.
"Ни единого "радужного" флага. Похоже, их моряков и впрямь интересует война, а не политкорректность", - написал DKG.
- вопрошает Mr-Tea.
"От русских кораблей один дым", - добавил Tam Van Bam.
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