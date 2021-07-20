"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России

Британские читатели критически оценили подготовку к параду, посвящённому Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге.

Читатели газеты Daily Mail прокомментировали статью о подготовке в Санкт-Петербурге к Дню ВМФ военного парада, который пройдёт 25 июля.

Издание напоминает, что праздник был возрождён президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Суда идут по Неве из Санкт-Петербурга в Кронштадт, в параде участвуют военные корабли, подводные лодки, морская авиация. Задействованы корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии, передаёт "ИноСМИ".

"Хотя бы не такие ржавые, как флот США!" - пишет LOLMurica.

Эффектный спектакль, Россия, но мы-то все знаем, что у твоего флота нет шансов против США. Ни единого!

- считает RVXX.

Современные? Ничего подобного. Они лет на десять минимум отстают от Запада,

- Spartan-097.

Их флот больше смахивает на группу реконструкторов времён Второй мировой,

- утверждает Kenny.

"Ни единого "радужного" флага. Похоже, их моряков и впрямь интересует война, а не политкорректность", - написал DKG.

Страна, чья экономика размером с Италию, хвастается ржавыми вёдрами. Тоже мне! Кого ты обманываешь, Путин?

- вопрошает Mr-Tea.

"От русских кораблей один дым", - добавил Tam Van Bam.