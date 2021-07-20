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"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России

20 июля 2021, 00:50  •  79 • Политика
Британские читатели критически оценили подготовку к параду, посвящённому Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге.
Читатели газеты Daily Mail прокомментировали статью о подготовке в Санкт-Петербурге к Дню ВМФ военного парада, который пройдёт 25 июля.
Издание напоминает, что праздник был возрождён президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Суда идут по Неве из Санкт-Петербурга в Кронштадт, в параде участвуют военные корабли, подводные лодки, морская авиация. Задействованы корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии, передаёт "ИноСМИ".
"Хотя бы не такие ржавые, как флот США!" - пишет LOLMurica.
Эффектный спектакль, Россия, но мы-то все знаем, что у твоего флота нет шансов против США. Ни единого!
- считает RVXX.
Современные? Ничего подобного. Они лет на десять минимум отстают от Запада,
- Spartan-097.
Их флот больше смахивает на группу реконструкторов времён Второй мировой,
- утверждает Kenny.
"Ни единого "радужного" флага. Похоже, их моряков и впрямь интересует война, а не политкорректность", - написал DKG.
Страна, чья экономика размером с Италию, хвастается ржавыми вёдрами. Тоже мне! Кого ты обманываешь, Путин?
- вопрошает Mr-Tea.
"От русских кораблей один дым", - добавил Tam Van Bam.

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