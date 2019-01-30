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"Эффективный противник с широкими возможностями": Нацразведка США ждет военного нападения России
30 января 2019, 01:09 • 64 • Политика
Глава Нацразведки США заявил об угрозе нападения со стороны России. Он подчеркнул, что Россия остается эффективным противником с широкими возможностями.
Над США и их союзниками нависла угроза нападения и шпионажа со стороны России. Об этом заявил глава американской национальной разведки Дэниел Коутс в своем письме для Конгресса США.
В документе говорится, что Россия по-прежнему остается "эффективным противником с широкими возможностями". Также глава нацразведки пугает конгресменов тем, что, Россия продолжает модернизацию вооруженных сил, и уже добилась большого прогресса в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и подводного флота.
Помимо этого Коутс опасается объединения сил России и Китая на мировой арене. Руководитель нацразведки США негодует из-за того, что Москва и Пекин через международные организации пытаются формировать глобальные правила и стандарты в противовес гегемонии США и западных стране.
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