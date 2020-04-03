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"Эффективность колоссальная": Сатановский предсказал "хреновине" НАТО скорый конец из-за коронавируса
03 апреля 2020, 19:35 • 122 • Политика
Политолог Евгений Сатановский заявил, что паника из-за коронавируса охватила мир из-за глобализации и информатизации, которые с "колоссальной эффективностью" разносят информацию. Тем не менее пандемия действительно опасна - например, для НАТО: по словам Сатановского, эту бесполезную "хреновину" осталось только добить.
Известный своими неординарными суждениями политолог и экономист Евгений Сатановский поделился с подписчиками своего Телеграм-канала размышлениями на тему коронавируса.
Сатановский не считает COVID-19 чем-то опасным - по крайней мере, по сравнению с чумой, оспой и холерой: "Грипп как грипп. Тяжёлый. Старики от него, как правило, мрут. Дети - редко. Хотя носителями могут быть запросто."
Политолог уверен - куда большую опасность несёт в себе глобализация и информатизация мира, которая позволяет мгновенно и очень эффективно переносить любую информацию. Эффективность эта, по словам Сатановского, настолько колоссальна, что "когда с эпидемией справятся и вакцина против этой заразы появится, много чего в мире изменится".
Например, может исчезнуть Североатлантический альянс: "НАТО? А эта хреновина вообще зачем?"
Сатановский поделился предположениями, кто и зачем мог запустить в мир коронавирус. Это в том случае, если его создали искусственным путём, хотя учёные склоняются всё же к природному происхождению.
Политолог заявил, что пандемия очень серьёзно ударит по всем сферам жизни, от туризма до торговли, от свободы передвижения до прав человека. "Много что под угрозой. В целом тот мир, в котором мы привыкли жить. Придётся отвыкать..."
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