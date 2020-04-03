"Эффективность колоссальная": Сатановский предсказал "хреновине" НАТО скорый конец из-за коронавируса

Известный своими неординарными суждениями политолог и экономист Евгений Сатановский поделился с подписчиками своего Телеграм-канала размышлениями на тему коронавируса.

Сатановский не считает COVID-19 чем-то опасным - по крайней мере, по сравнению с чумой, оспой и холерой: "Грипп как грипп. Тяжёлый. Старики от него, как правило, мрут. Дети - редко. Хотя носителями могут быть запросто."

Политолог уверен - куда большую опасность несёт в себе глобализация и информатизация мира, которая позволяет мгновенно и очень эффективно переносить любую информацию. Эффективность эта, по словам Сатановского, настолько колоссальна, что "когда с эпидемией справятся и вакцина против этой заразы появится, много чего в мире изменится".

Например, может исчезнуть Североатлантический альянс: "НАТО? А эта хреновина вообще зачем?"

Сатановский поделился предположениями, кто и зачем мог запустить в мир коронавирус. Это в том случае, если его создали искусственным путём, хотя учёные склоняются всё же к природному происхождению.

Гегемония в мире Соединённых Штатов? Точно нет. Со своими проблемами справиться не могут. Стабильность Евросоюза? Право! Какой Евросоюз? Где он? Что и кому он сделал хорошего? Кому помог? Украине, которая "це Европа"? Ну-ну.

Политолог заявил, что пандемия очень серьёзно ударит по всем сферам жизни, от туризма до торговли, от свободы передвижения до прав человека. "Много что под угрозой. В целом тот мир, в котором мы привыкли жить. Придётся отвыкать..."