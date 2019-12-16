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"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?
16 декабря 2019, 17:39 • 134 • Политика
Автор телеграм-канала "Джокер ДНР" в интервью Юлии Витязевой признался, как "довел до истерики все украинские спецслужбы". Он отметил, что использует информацию "как оружие, как манипуляцию действиями своих врагов и тех, кто их окружает". "Это эффективнее любой ракеты или бомбы", - полагает собеседник.
"Всего за несколько месяцев ему удалось стать самой обсуждаемой фигурой в Генштабе ВСУ и довести до истерики все украинские спецслужбы", - пишет журналистка Юлия Витязева в своей статье для news-front.info, предваряя своё интервью с автором телеграм-канала "Джокер ДНР".
Она напомнила, что здесь публикуется секретная информация, разоблачающая и срывающая планы украинских карателей в Донбассе, а также показывающая реальное положение дел в ВСУ.
"В любой войне побеждает не оружие, а интеллект", - обратил внимание собеседник Витязевой, отметив, что использует информацию "как оружие, как манипуляцию действиями своих врагов и тех, кто их окружает".
"Это эффективнее любой ракеты или бомбы, - подчеркнул "Джокер ДНР", - Они знают, что рано или поздно я загоню их в угол".
О себе автор-разоблачитель говорит как о "порождении хаоса", основой которого является страх. И на прямой вопрос о том, не боится ли он разоблачения украинскими спецслужбами, отвечает, что он "бессмертен", поскольку является "идеей".
"Идею невозможно убить или приручить. И моим врагам об этом известно, оттого они ещё сильнее напуганы, - уточнил "Джокер ДНР". - Кроме этого, меня ищут не только украинские спецслужбы, и об этом мне тоже известно".
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