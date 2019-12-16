"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?

"Всего за несколько месяцев ему удалось стать самой обсуждаемой фигурой в Генштабе ВСУ и довести до истерики все украинские спецслужбы", - пишет журналистка Юлия Витязева в своей статье для news-front.info, предваряя своё интервью с автором телеграм-канала "Джокер ДНР".

Она напомнила, что здесь публикуется секретная информация, разоблачающая и срывающая планы украинских карателей в Донбассе, а также показывающая реальное положение дел в ВСУ.

"В любой войне побеждает не оружие, а интеллект", - обратил внимание собеседник Витязевой, отметив, что использует информацию "как оружие, как манипуляцию действиями своих врагов и тех, кто их окружает".

"Это эффективнее любой ракеты или бомбы, - подчеркнул "Джокер ДНР", - Они знают, что рано или поздно я загоню их в угол".

О себе автор-разоблачитель говорит как о "порождении хаоса", основой которого является страх. И на прямой вопрос о том, не боится ли он разоблачения украинскими спецслужбами, отвечает, что он "бессмертен", поскольку является "идеей".

"Идею невозможно убить или приручить. И моим врагам об этом известно, оттого они ещё сильнее напуганы, - уточнил "Джокер ДНР". - Кроме этого, меня ищут не только украинские спецслужбы, и об этом мне тоже известно".