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"Эффект от этих нападок получается прямо противоположный": В Сети поддержали идею упомянуть Бога в Конституции
03 февраля 2020, 08:39 • 135 • Политика
Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог. "У вечных 2% моментально вызывает бурю негатива и немедленное стремление это высмеять и представить в виде глупости и абсурда. Однако эффект от этих нападок получается прямо противоположный", - комментируют инициативу в соцсетях.
Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге. Чуть ранее с аналогичной инициативой выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Также предложение нашло позитивный отклик в соцсетях.
В свою очередь Telergram-канал "Религия сегодня" приводит в пример страны Европы, в конституциях которых уже есть упоминания о Боге. В список вошли Польша, Греция и Ирландия.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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