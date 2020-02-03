"Эффект от этих нападок получается прямо противоположный": В Сети поддержали идею упомянуть Бога в Конституции

Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге. Чуть ранее с аналогичной инициативой выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Также предложение нашло позитивный отклик в соцсетях.

"В России же всё, что связано с Верой, Путиным и Отечеством, у вечных 2% моментально вызывает бурю негатива и немедленное стремление это высмеять и представить в виде глупости и абсурда. Однако эффект от этих нападок получается прямо противоположный. И те, кто ещё вчера вообще не думал о том, что сегодня предложил Патриарх, теперь активно выступают в поддержку его инициативы", - пишет по этому поводу журналистка и блогер Юлия Витязева.

"Срочно надо выводить эти 2% пятновыводителем. Иначе не отстираются", - соглашается в комментариях @LaveMusician.

"Ну почему у меня понятие "атеизм" прочно ассоциируется с понятием "либерализм"? Раньше такого не было. Добились-таки навальнята, как бандеровцы добились отношения к мове", - добавляет @SehrGut17.