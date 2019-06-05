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"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "слил" прессе план об изъятии у бизнеса "свердоходов"

05 июня 2019, 07:09  •  170 • Политика
Почти год назад в прессу попал план нового финансирования майских указов президента России, разработанный его помощником Андреев Белоусовым. По его словам, публикация имела эффект "гранаты, брошенной в курятник". Сейчас чиновник утверждает, что точно знает, каким образом его письмо президенту попало в руки журналистов.
В начале августа прошлого года сначала в одном из Telegram-каналов, а потом и в ряде СМИ появилась новость о том, что Андрей Белоусов "придумал новый способ финансировать исполнение майских указов Владимира Путина".
Авторы публикаций утверждали, что чиновник в письме президенту предложил изъять у 14-ти металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей из "сверхдоходов", полученных в связи с изменением "внешней рыночной конъюнктуры".
По словам Белоусова, источник "утечки" ему известен совершенно точно. При этом бизнес его письмо "прочел и понял неправильно". Сначала документ "слил" кто-то из правительства бизнесменам, компании которых находились в этом списке. А уже потом сотрудники двух компаний и передали письмо прессе.
"Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний", - сказал Белоусов в беседе с изданием Forbes.
По его словам, этот "слив" оказал критической воздействие на сами компании – бизнес "сам себе в ногу выстрелил": публикации породили не только народный гнев, но и падение стоимость этих компаний. Белоусов заметил, что бизнесменам, прежде чем делиться информацией с прессой, стоило бы поначалу связаться с ним и узнать подробности. Но до этого они "даже не додумались".
Вместо этого представители крупного бизнеса, а особенно металлургических компаний, выступили резко против того, чтобы делиться своими "сверхдоходами". Между тем Андрей Белоусов указывал уже тогда, что речь идет не о срезании с 14 компаний из списка их заслуженных доходов, а именно о сверхдоходах, которые были получены "просто так", , а не вследствие каких-то особенных, крайне успешных или мудрых действий руководства.
Интересно, что публикация "плана Белоусова" имела еще и другие последствия. Российские металлургические и нефтехимические компании у которых хотели изъять 513,7 млрд рублей "сверхдоходов", неожиданно сами предложили реализовать проекты на 6 трлн рублей.

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