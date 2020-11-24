"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов

О том, что сенат Берлина пытается продлить шенгенскую визу Навального, в понедельник сообщила пресс-служба берлинского депутата Гуннара Линдеманна. Она отметила, что российский оппозиционер, который стал фигурантом ряда уголовных дел в России, вряд ли стремится вернуться на родину, поэтому народные избранники озаботились вопросом легализации его дальнейшего пребывания в Европе, передаёт РИА Новости.

Отметим, что данное заявление поставило в тупик даже представителей либеральной общественности России. Так, например, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов указал на то, что продление шенгенских виз для гостей Германии не входит в круг полномочий берлинских депутатов.

Ээээ, а при чём сенат Берлина к выдаче виз? - пишет журналист в Telegram.

Скриншот:Telegram/aavst

Напомним, что Навальный был госпитализирован в Берлине после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Сначала блогера положили в больницу Омска (самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира), а затем переправили в Берлин. Через некоторое время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен ядом "Новичок". Предоставлять какие бы то ни было доказательства России немецкая сторона отказалась.