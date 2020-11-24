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"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов
24 ноября 2020, 00:00 • 41 • Политика
Сверхзабота Германии об Алексее Навальном обескуражила даже российских либералов. Сенат Берлина сообщил, что рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для Навального. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов удивился: "Эээ, а при чём тут Берлин?"
О том, что сенат Берлина пытается продлить шенгенскую визу Навального, в понедельник сообщила пресс-служба берлинского депутата Гуннара Линдеманна. Она отметила, что российский оппозиционер, который стал фигурантом ряда уголовных дел в России, вряд ли стремится вернуться на родину, поэтому народные избранники озаботились вопросом легализации его дальнейшего пребывания в Европе, передаёт РИА Новости.
Отметим, что данное заявление поставило в тупик даже представителей либеральной общественности России. Так, например, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов указал на то, что продление шенгенских виз для гостей Германии не входит в круг полномочий берлинских депутатов.
Скриншот:Telegram/aavst
Напомним, что Навальный был госпитализирован в Берлине после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Сначала блогера положили в больницу Омска (самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира), а затем переправили в Берлин. Через некоторое время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен ядом "Новичок". Предоставлять какие бы то ни было доказательства России немецкая сторона отказалась.
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