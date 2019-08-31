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"Ее слова были немного обидными": Трамп уволил помощницу, рассказавшую о его "толстушке"-дочери
31 августа 2019, 12:09 • 113 • В мире
Президент США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут после того, как она сообщила журналистам о его отношениях с детьми. В частности, помощница заявила, что Трамп считает свою младшую "толстушкой". "Ее слова были немного обидными", - прокомментировал президент журналистам.
Личная помощница президента США Дональда Трампа 28-летняя Мадлен Вестерхаут была вынуждена подать заявление об уходе. Причиной стало то, что она слишком откровенно болтала с журналистами, пишет Nation News.
В частности, как сообщает Politico, Вестерхаут похвасталась, что у американского лидера отношения с ней лучше, чем с дочерями. Разумеется, как отмечает издание, все разговоры велись "не под запись", но тем не менее были опубликованы.
Так, например, Вестерхаут заявила, что американскому лидеру не нравилось фотографироваться с младшей дочерью Тиффани, поскольку он якобы считает ее толстушкой.
Увольнение своей помощницы Дональд Трамп прокомментировал так: ему жаль, что приходится расставаться с Вестерхаут, но ее слова были "немного обидными". Что касается его отношений с дочерями, Трамп заверил, что они прекрасные. А про Тиффани добавил, что она "прекрасный человек".
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